  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kamu mesai saatleri değişti mi? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?

Yalçın Topçu: Aliya İzzetbegoviç sadece ümmet için değil, bütün iyi insanlar için rol model bir şahsiyettir

İHH'dan Asya ülkelerine ramazan yardımı

Oruç fidyesi ne zamana kadar verilir?

Hayat Eve Sığar uygulaması ile kod nasıl alınır? HES kodu ile nasıl seyahat edilecek?
için kalan
Aktüel

Yalnız yaşayan kadının durumuna kayıtsız kalamadı

Gıda kolisi götürdüğü Sivas'ta yalnız yaşayan Gülhanım Arslan'ın (75) evinin kötü durumda olduğunu gören Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi Adem Koç, yaşlı kadın için yardımseverlerden topladığı 3 bin 500 lirayla, evi boyadı, çatısı ve elektrik tesisatını yeniledi

Yeniakit Publisher
2020-05-22 22:13:09 -
Yalnız yaşayan kadının durumuna kayıtsız kalamadı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kendisine yardım götüren Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından durumu fark edilen kadının kötü durumdaki evi onarıldı, çamaşır makinesi hediye edildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Adem Koç, merkeze bağlı Akçahan köyünde yalnız yaşayan Gülhanım Arslan'a (75) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gıda kolisi götürdü.

Arslan'ın evinin kötü durumda olduğunu gören Koç, evin onarımı için çalışma başlattı.

Yardımseverlerin de desteğiyle 3 bin 500 lira toplayan Koç, tamiratında da kendi görev alarak evi boyadı, çatı ve elektrik tesisatını yeniledi.

Koç, yaşlılığından ve hastalığından dolayı çamaşır yıkamakta güçlük çeken Arslan için çamaşır makinesi temin etti.

Şehit kardeşi olan Adem Koç, annesinin vefat ettiğini, Gülhanım Arslan'ın evinin durumunu görünce gözyaşlarına hakim olamadığını belirtti.

Arslan'ın her türlü talebini karşılamak için seferber olacağını aktaran Koç, "Bayramda elini öpeceğim annem yok, bundan sonra Gülhanım anne benim annemdir." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı