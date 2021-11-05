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Aktüel Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Aktüel

Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 18:34:00 -
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadının evinde ölü bulunduğu bildirildi.

Şahintepe Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde ikamet eden 87 yaşındaki Fatma Çelikkanat'tan haber alamayan komşuları durumu polise haber verdi.

Adrese gelen polis ekipleri, balkondan içeri girdiklerinde Çelikkanat'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Mutfaktaki ocakta bulunan sütün taşmış olduğunu ve ocağın gaz kaçırdığını fark eden ekip, gazdan zehirlendiğini değerlendirerek kadını dışarı çıkardı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri, Çelikkanat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, evde incelemede bulundu.

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