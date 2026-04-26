İran ve Katar hattında sıcak diplomasi: Orta Doğu'da ateşkes için düğmeye basıldı!

İRAN Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani’nin telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeler ile devam eden diplomatik süreçlerin ele alındığı bildirildi.

Arakçi görüşmede, bölgede yaşanan gelişmelerin farklı boyutlarını özellikle de ateşkes süreci ve bunun kalıcı hale getirilmesinin önündeki zorlukları değerlendirdi. Arakçi ayrıca İran’ın savaşın sona erdirilmesi ve bölgedeki gerilimin azaltılması için yürüttüğü son diplomatik girişimler hakkında Katarlı mevkidaşına bilgi verdi.

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise İran’ın diplomatik yaklaşımını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, savaşın sona erdirilmesi amacıyla yürütülen ara buluculuk ve diyalog çabalarında Katar’ın aktif rol üstlenmeye devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Taraflar, bölge ülkelerinin krizlerin yönetiminde yapıcı rol üstlenmesinin öneminin altını çizerek, barış girişimlerinin desteklenmesi ve bölgesel istikrarın güçlendirilmesi amacıyla diplomatik istişareler ile koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.