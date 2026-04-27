WhatsApp kullanıcılarına şeytani tuzak! İnternetiniz kesilirse sakın o butona basmayın: Telefonunuzu saniyeler içinde ele geçiriyor
Android dünyasını sarsan "Morpheus" adlı yeni bir casus yazılım, telefonun internetini kesip "sistem güncellemesi" kılığına girerek kullanıcıları avlıyor. Sahte bir biyometrik doğrulama ekranıyla WhatsApp hesabınıza sızan bu virüs, tüm rehberinizi, özel fotoğraflarınızı ve mesajlarınızı anında siber korsanların ekranına düşürüyor. Uzmanlar, SMS ile gelen hiçbir APK linkine tıklanmaması ve WhatsApp'taki "Bağlı Cihazlar" bölümünün acilen kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.