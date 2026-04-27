WhatsApp kullanıcılarına şeytani tuzak! İnternetiniz kesilirse sakın o butona basmayın: Telefonunuzu saniyeler içinde ele geçiriyor

Araştırmacılar, bu kadar sofistike bir yazılımın sıradan dolandırıcıların işi olmadığını belirtiyor. Morpheus casus yazılımının, 30 yılı aşkın süredir istihbarat birimlerine dinleme teknolojileri sağlayan ve 20’den fazla ülkede faaliyet gösteren teknoloji şirketi IPS ile bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Yazılımın şimdilik özellikle siyasi aktivistleri ve kritik pozisyondaki kişileri hedef almak için kullanıldığı düşünülse de, yöntemin yaygınlaşması an meselesi. Bu tehlikeli tuzaktan korunmak aslında alacağınız birkaç basit ama kritik önleme bağlı: Asla dışarıdan uygulama yüklemeyin: Morpheus, Google Play Store üzerinden bulaşamıyor. Bu yüzden sadece SMS veya WhatsApp üzerinden gelen APK dosyalarını kesinlikle cihazınıza kurmayın.