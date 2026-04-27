Şanlıurfa ve Hatay’da trafik kazaları: 13 yaralı

Siverek’te otomobil şarampole uçtu

Şanlıurfa-Siverek kara yolunun 5’inci kilometresinde yaşanan kazada, Murat A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yaklaşık 20 metrelik şarampole devrilen araç, eğimli arazide durabildi.

Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Ramazan A., Havva A., Adem A., Mahmut A. ve diğer Adem A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, şarampoldeki yaralıları halatlar yardımıyla yukarı çıkardı. Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

Belen’de iki araç çarpıştı: 2 ağır yaralı

Hatay’ın Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen bir diğer kazada ise iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda bulunan bazı yolcular sıkışırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldılar.

Kazada yaralanan 7 kişiden 2’sinin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.