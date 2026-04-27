Burun tıkanıklığı diye gitti, doktorlar şoke oldu! Ağzından çekip aldılar
Kahramanmaraş’ta burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye başvuran 12 yaşındaki Halil İbrahim’in muayenesinde, burnundan genzine kadar uzanan ve nefes almasını imkansız kılan dev bir polip tespit edildi. O kadar büyüktü ki burnundan çıkarılamayan kitle, başarılı bir operasyonla ağız yolundan çekilerek alındı. Uzmanlar, deprem sonrası bölgede artan toz oranının bu tür vakaları tetikleyebileceği konusunda aileleri uyararak, uzun süreli alerji tedavisinin önemine dikkat çekti.