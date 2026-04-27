Burun tıkanıklığı diye gitti, doktorlar şoke oldu! Ağzından çekip aldılar
Burun tıkanıklığı diye gitti, doktorlar şoke oldu! Ağzından çekip aldılar

Kahramanmaraş’ta burun tıkanıklığı şikayetiyle hastaneye başvuran 12 yaşındaki Halil İbrahim’in muayenesinde, burnundan genzine kadar uzanan ve nefes almasını imkansız kılan dev bir polip tespit edildi. O kadar büyüktü ki burnundan çıkarılamayan kitle, başarılı bir operasyonla ağız yolundan çekilerek alındı. Uzmanlar, deprem sonrası bölgede artan toz oranının bu tür vakaları tetikleyebileceği konusunda aileleri uyararak, uzun süreli alerji tedavisinin önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta burun tıkanıklığı ve kulağında işitme azlığı şikayeti ile hastaneye başvuran 12 yaşındaki Halil İbrahim Eliaçık, geniz eti büyümesi şüphesiyle muayeneye alındı. Endoskopik inceleme sırasında sinüs içerisinden çıkarak burun arkasına ve genze kadar uzanan büyük bir kitle tespit edildi. Uzmanlar tarafından "antrokanal polip" olarak adlandırılan bu oluşumun, alerji ve sinüzit zemininde geliştiği ifade edildi. Yapılan operasyonla polip kökünden ayrılarak çıkarıldı.

Sular Akademi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Opr. Dr. Faruk Atlı, şunları söyledi: "Hasta 12 yaşında bir çocuktu, burun tıkanıklığı ve kulağında işitme kaybı şikayetiyle geldi. İlk etapta geniz eti düşündük ama endoskopik muayenede sinüsten çıkıp genze kadar uzanan büyük bir antrokanal polip tespit ettik. Bu tür polipler genellikle alerji ve sinüzit zemininde oluşur. Polip oldukça büyüktü, bu yüzden burundan çıkaramadık, ağız içinden almak zorunda kaldık. Çocuk hastalarda sinüs gelişimi devam ettiği için çok geniş müdahale yapmıyoruz, sadece polibi temizledik.

Bu durum burun tıkanıklığı, koku kaybı ve kulağın havalanmasını bozarak işitme azlığına neden olabilir. Ameliyat sonrası iki gün tampon kalacak, ardından hastamızın hızla düzelmesini bekliyoruz. Tekrar etmemesi için de uzun süreli alerji tedavisi uygulayacağız. Yetişkinlerde sinüs içini daha kapsamlı temizleriz ancak çocuklarda büyüme devam ettiği için sınırlı müdahale tercih ediyoruz. Deprem sonrası artan toz oranı da bu tür vakaları tetikleyebilir. Bu nedenle hastaya uzun süreli alerji tedavisi planladık" diye konuştu. Anne Mediha Eliaçık ise, "Biz aslında birkaç doktora normal bir kulak ağrısı diye gitmiştik. Sonradan doktorumuza geldik. Belirtilerini tespit edip ameliyatla çocuğum sağlığına kavuştu" dedi.

