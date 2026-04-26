Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
"Ayın Öğretmeni" seçilmişti, katliam silahlarıyla yakalandı! Washington'da sarsıcı detaylar!

ABD’nin kalbi Washington D.C., Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıyla sarsıldı. Başkan Donald Trump ve yönetimindeki üst düzey yetkililerin bir araya geldiği gecede, güvenlik bariyerlerini aşmaya çalışan bir saldırganın doğrudan devletin zirvesini hedef aldığı açıklandı. ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, eldeki ilk verilerin korkunç bir suikast planına işaret ettiğini belirterek, "Saldırgan, Başkan da dahil olmak üzere yönetim yetkililerini hedef alıyordu" dedi.

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki silahlı saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlk veriler, saldırganın başkan da dahil olmak üzere yönetim yetkililerini hedef aldığını gösteriyor" dedi.

ABD Adalet Bakanı Vekili Todd Blanche, Başkan Donald Trump ve kabinesindeki isimlerin katılımıyla Washington D.C’de organize edilen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. NBC’nin Meet the Press programına konuşan Todd Blanche, "İlk veriler, saldırganın başkan da dahil olmak üzere yönetim yetkililerini hedef aldığını gösteriyor" dedi. Bakan Vekili, saldırganın fazla ileri gidemediğini belirterek, "Güvenlik çevresini neredeyse hiç aşamadı" ifadelerini kullandı. Blanche ayrıca, şüphelinin yarın resmen suçlanacağını doğruladı.

 

Yaralı gizli servis ajanı taburcu oldu

ABD Gizli Servisi ise olay sırasında yaralanan güvenlik görevlisinin hastaneden taburcu edildiğini bildirdi. Gizli Servis İletişim Direktörü Anthony Guglielmi, "Gizli servis ajanının taburcu edildiğini teyit edebilirim. Balistik yelek, dün gece muhtemel bir trajediyi önlememize yardımcı oldu" açıklamasını yaptı.

Guglielmi, "Sanık şu anda federal mahkeme önünde ve bu aşamadan sonraki açıklamalar Columbia Bölgesi ABD Savcılığı tarafından yapılacak" ifadelerini kullandı. Gizli Servis İletişim Direktörü, şüphelinin motivasyonunu anlamak için geçmişine ve bağlantılarına yönelik "kapsamlı bir inceleme" yürütüldüğünü ve hiçbir detayın göz ardı edilmeyeceğini belirtti.

 

Şüpheli, 2024 Aralık ayında "Ayın Öğretmeni" seçildi

ABD güvenlik kaynakları, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde düzenlenen saldırının failinin isminin "Cole Tomas Allen" olduğunu açıkladı. ABD merkezli CBS televizyonuna konuşan kaynaklar, 31 yaşındaki şüphelinin, Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesine bağlı Torrance kentinden olduğu aktardı. Kaynaklar, Allen’ın Kaliforniya’daki C2 Education adlı özel ders merkezinde çalıştığını ve 2024 Aralık ayında "Ayın Öğretmeni" seçildiğini kaydetti.

CBS’e konuşan iki kaynağa göre, Allen güvenlik görevlileri tarafından Washington Hilton Oteli içinde gözaltına alındıktan sonra, Trump yönetimindeki yetkilileri vurmak istediğini söyledi. Haberde, olay sırasında en az beş ila sekiz el silah sesi duyulduğu ifade edildi.

Şüphelinin adına açıldığı görülen bir LinkedIn profilinde ise kendisini "lisans düzeyinde makine mühendisi ve bilgisayar bilimcisi, deneyimle bağımsız oyun geliştiricisi, doğuştan öğretmen" olarak tanımlaması dikkat çekti.

 

"Bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak taşıyordu"

Washington geçici polis şefi Jeffrey Carroll saldırının ardından düzenlenen basın toplantısında, şüphelinin etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton Oteli’nde misafir olarak bulunduğunu ve "bir pompalı tüfek, bir tabanca ve çok sayıda bıçak taşıdığını" söyledi. Carroll, "Şu aşamada yalnız hareket eden bir kişi olduğu görülüyor" dedi.

Şüpeci

Kowboyun oyunu. Bunca ssuçlamalar karşısında başka nasıl kahraman olacak. Bir otomobilde, durdurulduğunda elini direksiyondan ayıranı kevgire döndüren polis nasıl böyle eylemciyi vurmaz. Kiralık konu mankeni bence

Zalimler rahat uyuyamaz

Elinde binlerce masumun kanı olan zalimin söz konusu kendi canı olunca kaçacak delik arıyor.Allah katında hiç değeri olmayan o canını muhakkak kaybedeceksin . Hesap günün yakın olsun.
