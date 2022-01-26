Yalnız kurt oyunları kimler? ATV Yalnız Kurt kimler var?
Yalnız Kurt oyuncuları! ATV ekranlarında yayımlanacak olan Yalnız Kurt dizisinde yer alan oyuncuların kimler olduğu, kadroda kimlerin yer aldığı merak konusu? Yalnız Kurt dizisi başrol oyuncuları kimler?
28 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu. Peki, Yalnız Kurt’ta kimler oynuyor?
Yalnız kurt oyunları kimler? ATV Yalnız Kurt kimler var?
Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.
Oyuncu Karakter
Hasan Denizyaran Altay Kurtoğlu
Cihan Ünal Davut Bahadır
Damla Colbay Esra Türkmen
Murat Han Doğan Sakınma
Deniz Evin Sefer
Yaprak Medine Mira
Kürşat Alnıaçık
Polat Bilgin
Gökhan Soylu
Halit Özgür Sarı
Saruhan Hünel