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Medya Yalnız kurt oyunları kimler? ATV Yalnız Kurt kimler var?
Medya

Yalnız kurt oyunları kimler? ATV Yalnız Kurt kimler var?

Yalnız Kurt oyuncuları! ATV ekranlarında yayımlanacak olan Yalnız Kurt dizisinde yer alan oyuncuların kimler olduğu, kadroda kimlerin yer aldığı merak konusu? Yalnız Kurt dizisi başrol oyuncuları kimler?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 14:22:00 - 2022-01-26 14:27:17
Yalnız kurt oyunları kimler? ATV Yalnız Kurt kimler var?

28 Ocak Cuma akşamı ATV ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Yalnız Kurt dizisinin oyuncu kadrosu merak konusu. Peki, Yalnız Kurt’ta kimler oynuyor?

Yalnız kurt oyunları kimler? ATV Yalnız Kurt kimler var?

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

Oyuncu                                Karakter

Hasan Denizyaran           Altay Kurtoğlu

Cihan Ünal                          Davut Bahadır

Damla Colbay                    Esra Türkmen

Murat Han                          Doğan Sakınma

Deniz Evin                           Sefer

Yaprak Medine                 Mira

Kürşat Alnıaçık

Polat Bilgin

Gökhan Soylu

Halit Özgür Sarı

Saruhan Hünel 

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