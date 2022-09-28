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Medya Yalnız Kurt ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi açıklandı mı?
Medya

Yalnız Kurt ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi açıklandı mı?

İlk sezonuyla hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonu için araştırmalar iyice artmış durumda. Ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla beraber, Yalnız Kurt 2. sezon tarihi de merak konusu oldu. İşte konuya dair ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2022-09-28 16:21:00 -
Yalnız Kurt ne zaman başlıyor, yeni sezon tarihi açıklandı mı?

İlk sezonuyla hatırı sayılır bir izleyici kitlesi yakalayan Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonu için araştırmalar iyice artmış durumda. Ekranlarda yeni sezonun başlamasıyla beraber, Yalnız Kurt 2. sezon tarihi de merak konusu oldu. İşte konuya dair ayrıntılar...

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden biri olan Yalnız Kurt'un, yeni sezonu ile ilgili araştırmalar devam ediyor. İlk sezonuyla büyük ilgi gören dizinin 2. sezonun ne zaman başlayacağına ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik. Peki, Yalnız Kurt yeni sezon tarihi açıklandı mı?

Yalnız Kurt ne zaman başlıyor 2022? Yalnız Kurt yeni sezon tarihi açıklandı mı, hangi gün yayınlanacak? Yalnız Kurt yeni oyuncuları kimler?

YALNIZ KURT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yalnız Kurt dizisinin yeni sezonunun çekimleri başladı. Merakla beklenen 2. sezonun Ekim ayında başlaması bekleniyor.

Yalnız Kurt ne zaman başlıyor 2022? Yalnız Kurt yeni sezon tarihi açıklandı mı, hangi gün yayınlanacak? Yalnız Kurt yeni oyuncuları kimler?

YALNIZ KURT YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin kadrosuna Brezilyalı yıldız Jessica May, Yalçın Hafızoğlu, Hakan Bilgin, Hazım Kömükçü, Mesut Asutay, Gökçe Özyol, Recep Çavdar, Cihan Kurtaran ve Alper Saylık katılmıştı.

Yalnız Kurt ne zaman başlıyor 2022? Yalnız Kurt yeni sezon tarihi açıklandı mı, hangi gün yayınlanacak? Yalnız Kurt yeni oyuncuları kimler?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre yeni sezon için Osman Sınav usta aktör Altan Gördüm’le anlaştı.

Yalnız Kurt ne zaman başlıyor 2022? Yalnız Kurt yeni sezon tarihi açıklandı mı, hangi gün yayınlanacak? Yalnız Kurt yeni oyuncuları kimler?

YALNIZ KURT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Topal’ın, Sare ve Ela’yı kaçırarak tuzağa düşürdüğü Altay, vurularak düştüğü uçurumdan kurtulur. Mira yaralanmış, Sare ve Ela ise hala rehin haldedir. Altay, Topal’ın onlara zarar vermesini engellemek için elini çabuk tutmak zorundadır.

Viking, Kuzey Irak cezaevlerinde devlet tarafından diplomasi ile kurtarılmayı beklerken sürpriz bir ziyaretçisi gelir. Bu sürpriz ismin Viking’i cezaevinden kurtarmak için şartlı bir teklifi vardır. Viking bu şartı kabul etmek zorunda kalsa da mevcut durumu avantaja dönüştürecek planları da hazırdır. Yaralı bir halde Topal’ın elinden kurtulan Mira, Altay ile birlikte hangara gelir. Gidecek bir yeri olmayan Mira’yı Altay hangarda misafir eder. Mira ise Altay’ın odasında Yavuz Yıldırım’ın defterini bulur. Mira’nın kafasında Altay hakkında taşlar yerine oturmaya başlar. Altay’ın, Yavuz Yıldırım’ın oğlu olduğunu anlamıştır.

Halit’in yaşadığını öğrenen Davut Bahadır onunla yüzleşmek istemektedir. Davut Bahadır’ın yaşadığından haberi olmayan Halit için bu yüzleşme büyük bir şok ve korku sebebi olur.

Altay ve Doğan ise tüm hazırlıklarını yapıp yeni bir hedefe doğru ilerlerler. Artık açıktan savaşan bu ikiliyi oldukça zorlu bir yol beklemektedir.

Uçurumdan son anda kurtulan Altay, Sare ve Ela’yı kurtarabilecek mi, yoksa Topal önce mi davranacak? Viking’i Kuzey Irak’taki hücresinde ziyaret eden kişi kim ve Viking’e ne teklif etti? Altay’ın Yavuz Yıldırım’ın oğlu olduğunu öğrenen Mira ne yapacak? Halit’in yaşadığını öğrenen Davut ve Halit’in büyük yüzleşmesinde neler yaşanacak? Altay ve Doğan’ı harekete geçiren yeni hedefleri ne olacak?

 

 

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