Yalnız Kurt dizisinde dikkat çeken Uğur Mumcu sahnesi! 'MOSSAD'ı kötülemekten vazgeçin'
ATV ekranındaki Yalnız Kurt dizinde, Uğur Mumcu'nun dönemin İsrail Büyükelçisi ile MOSSAD üzerine yaptığı görüşme işlendi.
Yeniakit.com.tr
ATV'nin Yalnız Kurt dizisinde suikastle öldürülen Uğur Mumcu'nun ölümünden kısa bir süre önce dönemin İsrail Büyükelçisi ile yaptığı görüşme işlendi.
'Öldürülmekten kormuyor musunuz?'
İsrail Büyükelçisi'nin, "Mumcu'ya MOSSAD'ı kötülemekten vazgeçin." çağrısı yaptığı bölümde, Mumcu'nun bir gazeteci olarak doğruları yazmaktan vazgeçmeyeciğini söylediği aktarıldı.
Dikkat çeken sahnede İsrail Büyükelçisi Uğur Mumcu'ya, "Öldürülmekten korkmuyor musunuz?" diye sordu