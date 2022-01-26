Yalnız Kurt Davut Bahadır kimdir? Yalnız Kurt Davut Bahadır gerçek adı nedir?

ATV'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, izleyicisiyle buluşuyor. Osman Sınav imzalı yapım, yayınlanan tanıtımlarıyla büyük heyecan oluşturdu. Yalnız Kurt dizisinin başrolünü Hasan Denizyaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay paylaşıyor. Yalnız Kurt dizisinde Davut Bahadır karekterini Cihan Ünal oynamakta.

Yalnız Kurt Davut Bahadır kimdir?

Yalnız Kurt Davut Bahadır’ı Cihan Ünal oynamakta. Davut Bahadır, Yalnız Kurt’un en büyük destekçisi ve akıl hocasıdır. Davut, bir çok gizli istihbarat ağı ile çalışır ve istediği her bilgiye kısa süre de ulaşır. Güçlü ve otoriter bir adamdır.

Cihan Ünal kimdir?

Cihan Ünal, 22 Ocak 1946 tarihinde Kastamonu’da doğdu. İlkokulu Tosya ve Kırıkkale’de okudu. Ortaokulu Ankara Cebeci Ortaokulu ve Liseyi Kurtuluş Lisesinde bitirdikten sonra; 1960-1964 Ortaokul ve Lise Döneminde, Ankara Radyosu Çocuk Kulübünde, Ankara Radyosu Eğitim Programlarında, Ankara Radyosu “Radyo Tiyatrosu” programlarında ve Ankara Radyosu “Arkası Yarın” programlarında çalıştı.

Yine aynı yıllarda çocuk tiyatrosu ve özel tiyatrolarda amatör olarak oyunculuk yaptı. 1962 yılında Ankara Halkevi'nde tiyatro kurslarına katıldı. Ardından aynı kurumda oyunculuk yaptı. Nüzhet Şenbay, Nurettin Sevin, Suat Taşer, Haldun Marlalı ve Mahir Canova'dan eğitim aldı. Ayrıca Suat Taşer’in yönettiği “Öteye Doğru” adlı oyunda başrolde oynadı. 1963-1964 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu oyunlarında küçük rollerde görev aldı. 1964 yılında Ankara Devlet Konservatuvarına girdi.

1969'da Konsevatuvarın Tiyatro Bölümü yüksek kısmından mezun oldu ve aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak göreve başladı. İlk defa 1971 yılında "Damdaki Kemancı" filminde oynadı. İkinci defa oynadığı sinema filmi ilk Türk korku klasiklerinden olan "Şeytan" oldu. 1971-1973 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı oyunculuk bölümünde Cüneyt Gökçer’in asistanlığını yaptı. 1973 - 1982 yıllarında yine aynı okulda öğretim görevlisi olarak diksiyon, mimik, rol ve sahne derslerine girdi.

1982 yılında British Council bursu ve Ankara Devlet Tiyatroları bilgi- görgü hakkı ile Londra’ya gitti. Burada * Dil Eğitimi yanında Royal National Theatre ve Royal Shakespeare Company’de çeşitli provalara katılarak eğitimini devam ettirdi. Yine Londra’da iki ay RADA (Royal Academy of Dramatic Art) da eğitmenlerle birlikte çalışarak misafir hocalık yaptı. 1983 yılına kadar Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. 1987 - 2000 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde rol, diksiyon, mimik ve sahne derslerine girerek, öğretim görevliliği hizmetine devam etti.

1992 British Council ve Royal Shakespeare Company’nin davetlisi olarak Stratford’da ses ve nefes seminerlerine katıldı. 1997'de özel bir diksiyon ve spikerlik kursunda öğretmenlik yaptı. 1999 yılında Yeditepe Üniversitesi'nde oyunculuk ve diksiyon derslerine girdi. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda diksiyon, mimik, rol ve sahne dersleri verdi. 2001'de aynı yerde Tiyatro Anasanat Dalı Başkanı oldu.

Ankara Devlet Tiyatrosu sanatçısı Hepşen Akar'ın kardeşi olan Cihan Ünal, ilk evliliğini manken Sabiha Tarhan ile yaptı. Bu evlilikten Irmak adında bir kızı oldu. İkinci evliliğini ise Mine filminin setinde tanışıp aşık olduğu Türkan Şoray ile yaptı. Bu evlilikten Yağmur adında bir kızı daha oldu. Halen Tiyatro İstanbul bünyesinde oyunculuk çalışmaları ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Başkanlığı ile Öğretim Görevliliğini devam ettirmektedir. Sanatçı, İngiltere’deki Centre for Performance Research (Giving Voice) ve TODER (Tiyatro Oyuncuları Derneği) üyesidir. Ayrıca, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde, Diksiyon, Spikerlik ve Sunuculuk, Seslendirme ve Oyunculuk eğitimleri vermektedir.

Cihan Ünal tiyatro oyunları

Altı Haftada Altı Dans Dersi : Richard Alfieri - Tiyatro İstanbul - 2008

Sihirli Kelimeler : Karl Herz Gies - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Cihan Ünal hangi filmlerde oynadı?

Damdaki Kemancı - 1971

Şeytan - 1974

Yargıç ve Celladı - 1975

Gül ve Bülbül - 1977

IV. Murat -1980

Kuruluş - Osmancık -1987

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