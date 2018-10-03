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‘Yalnız kurdun el kitabını’ okuyan terörist enselendi

İstanbul Sultanbeyli'de terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda örgütün eylem politikasını içeren 'Yalnız kurdun el kitabı' isimli kitabı indiren bir kişi gözaltına alındı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 14:35
‘Yalnız kurdun el kitabını’ okuyan terörist enselendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri (TEM) 24 Eylül'de Sultanbeyli'de bir adrese düzenledikleri operasyonda D.P. isimli şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli D.P.'nin örgütün eylem talimatları ve yöntemlerini içeren 'Yalnız kurdun el kitabı' isimli kitabı bir mesajlaşma uygulaması üzerinden elde ederek okumaya başladığı belirlendi. D.P.'nin cep telefonunda ve dijital gereçlerinde yapılan incelemede örgütle ilgili çok sayıda resim, belge, doküman ve DEAŞ lideri Ebu Bekir El Bağdadi'ye ait resimler ile çok sayıda örgütsel video bulundu.

Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 14:35
  1. İstanbul
  2. DEAŞ

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