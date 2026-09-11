Yalnız Ardıç'ta gökyüzü yeniden renklenecek

Dulkadiroğlu Belediyesi, ilçenin doğal güzelliklerini ve yamaç paraşütü potansiyelini tanıtmak amacıyla önemli bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl farklı şehirlerden gelen sporcuların katılımıyla renkli ve heyecan dolu görüntülere sahne olan Yalnız Ardıç Yamaç Paraşütü Festivali, bu yıl 12-13 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında 100’ün üzerinde profesyonel sporcunun Dulkadiroğlu semalarında uçuş yapması beklenirken, uçuşlar her iki gün de saat 10.00 itibarıyla Yalnız Ardıç Yamaç Paraşütü Pisti’nden başlayacak.

ÜNLÜ İRİLANDALI SPORCU DA YALNIZ ARDIÇ’TA

Festivalin bu yılki önemli konuklarından biri de İrlandalı ünlü sporcu Michael Moran olacak. Moran, Yalnız Ardıç semalarında gerçekleştireceği özel gösteri atlayışıyla festivale ayrı bir heyecan katacak.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, tüm vatandaşları festivale davet ederek şu ifadeleri kullandı: “Geçtiğimiz yıl Yalnız Ardıç’ta gökyüzünü rengârenk görüntülerle süsleyen çok güzel bir organizasyona imza attık. Bu yıl festivalimizi daha geniş bir katılımla gerçekleştiriyoruz. 100’ün üzerinde profesyonel sporcumuzu ilçemizde ağırlamayı bekliyoruz. Yalnız Ardıç, sahip olduğu eşsiz doğası ve yamaç paraşütüne elverişli yapısıyla şehrimizin önemli değerlerinden biri. Amacımız bu güzelliği yalnızca Kahramanmaraş’a değil, Türkiye’ye ve uluslararası spor camiasına daha güçlü şekilde tanıtmak. 12-13 Eylül tarihlerinde gökyüzünün renkleneceği, heyecanın ve doğanın buluşacağı festivalimize tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum. Gelin, bu eşsiz heyecana hep birlikte ortak olalım.”

GÖKYÜZÜNDE BULUŞALIM

Doğa, spor ve görsel şöleni bir araya getirecek Dulkadiroğlu Belediyesi Yalnız Ardıç Yamaç Paraşütü Festivali, 12-13 Eylül tarihlerinde sporseverleri ve vatandaşları Yalnız Ardıç’ta buluşturacak.

Tarih: 12-13 Eylül

Uçuş Başlangıcı: 10.00

Yer: Yalnız Ardıç Yamaç Paraşütü Pisti