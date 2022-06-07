Yalıtımlı konut desteği ne kadar? Yalıtımlı konut destek ödemesi ne kadar?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yalıtımlı konut desteğinde bulunacaklarını söyledi. Yalıtımlı konut sayısını arttırmak için yeni bir çalışma başlatılacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başında 50 bin liraya kadar kredi imkanı sağlanacağını dile getirdi.

Erdoğan, enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar kapsamında enerji verimliliğine büyük önem verdiklerini kaydederek, ülkedeki yapı stokunun önemli bir kısmının yalıtımsız olmasının, konutların ısıtılması ve soğutulmasında gereğinden fazla enerji kullanımına yol açtığının altını çizdi.

Yalıtımlı konut desteği ne kadar?

Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlatacaklarını belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımıza binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranı ile kredi imkanı getiriyoruz." diye konuştu.

Yalıtımlı konut destek başvurusu nereye yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına büyük bir yük düştüğünü dile getirerek, "Zira bunu başarmamız lazım." dedi.

Hem aile bütçesine hem devlet bütçesine olumlu katkısı olacağına inandığı bu paketle ilgili detayların ilgili bakanlıklarca kamuoyuna açıklanacağını belirten Erdoğan, çalışmanın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi. Yalıtımlı konut destek başvurusunun detayları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor.