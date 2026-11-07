Böyle duyurdular: Takip ediyorlar: Ortalığı yangın yerine çeviren kriz mi?
Galatasaray'da Rus yıldızın performansı dünyanın gözde kulüpleri tarafından takip ediliyor.
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Galatasaray'da Rus yıldızın performansı dünyanın gözde kulüpleri tarafından takip ediliyor.
Orta alandaki havuzu genişletmek isteyen Barcelona, Tottenham'a Lucas Bergvall'ın durumunu sordu. İngiliz ekibinden olumsuz yanıt geldi. Gözler bir anda Batrakov'a çevrildi.
Barcelona ara transferde bir orta saha hamlesi yapmayı planlıyor. Ve alternatifler arasında Lucas Bergvall da bulunuyordu. Barça, 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili Tottenham'la temas kurdu. Fotospor'a göre; Premier Lig temsilcisi, İsveçli oyuncunun kesinlikle satılık olmadığını iletti.
La Liga ekibi mecburen frene bastı. Ancak orta saha kesinlikle güçlendirilecek. Ve Barça'nın listesinde Galatasaray'dan Aleksey Batrakov'un da bulunduğu konuşuluyor. Rus futbolcunun sözleşmesinde 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli var. Fakat bu madde 2027 yazında devreye girecek. Yani Galatasaray Yönetimi, devre arasında istediği rakamı talep edebilir.
Batrakov'un Sarı-Kırmızılı ekipteki durumu ise şöyle: 1- Kesinlikle satış listesinde değil 2- Yönetim mukaveledeki serbest kalma maddesini tamamen kaldırmayı planlıyor. En kötü ihtimalle rakamın yükseltilmesi söz konusu Özetle kış döneminde Rus yıldızın ayrılması beklenmiyor. 2027 yazında ise farklı koşullardan bahsedilebilir.
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