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Yalıçiftlik’te deniz dibi temizliği

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Bodrum’da denizde seyreden yat ve tekneler ile kıyıya yakın yerleşim birimlerinden denize atılan tonlarca çöp deniz canlılarını ve denizi olumsuz etkiliyor.

26 Mayıs 2019 Pazar 13:30
Yalıçiftlik’te deniz dibi temizliği

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Bodrum’da denizde seyreden yat ve tekneler ile kıyıya yakın yerleşim birimlerinden denize atılan tonlarca çöp deniz canlılarını ve denizi olumsuz etkiliyor.


Bölgede deniz dibi dalış hizmeti veren okullarda görevli dalış ekipleri sezon öncesi deniz dibi temizliği yaparken, denizden çıkanlar hayrete düşürüyor. Özellikle deniz canlılarının yaşamını olumsuz etkileyen naylon poşetler ağırlıklı olarak gelişi güzel denize atılırken, dalış ekipleri deniz dibi temizlik çalışması ile bu çöpleri topluyor.


Bodrum’da deniz dibi dalış hizmeti veren Muğla SAT Dalış Akademisi de Yalıçiftlik Pabuç Burnu’nda deniz dibi temizlik çalışması gerçekleştirdi. Dalış ekibinden Ahmet Ömer Yazıcıoğlu, “Bodrum Yalıçiftlik Pabuç burnunda deniz dibi temizlik için yaklaşık bir buçuk saatlik bir dalış gerçekleştirdik. Buradan bir iki römork kadar çöp çıkardık. Burası baya kirlenmiş ve görüş seviyesi de kötü seviyelere düşmüş. Biz bu bölgede 4 yıldır dalış yapıyoruz. Her yıl bu bölgede temizlik çalışması yürütüyoruz. Doğa bizim parçamız değil. Bizler doğanın bir parçasıyız. Bir doğasever olarak değil, insan olarak da ve vicdani olarak buraları temiz tutmak hepimizin görevi” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 13:30
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