Yalçın'dan Demirtaş'a ders gibi sözler

CNNTürk'te Semiha Şahin'in sunduğu Akıl Çemberi programında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları konuşulan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, kendisiyle ilgili itibar suikasti yapıldığı iddiasıyla canlı yayında bağlandı. Programa "kendi görüşlerimi söylerim, başkasının sorusuna cevap ya da tartışmaya girmem" şartı getiren Demirtaş, yaklaşık yarım saatlik konuşmasının ardından yayından çıkması eleştirileri de beraberinde getirdi.

Sert tepki gösterdi

Program konuklarından Doç. Dr. Hulku Cevizoğlu, "keşke yeniden yayına bağlansa" diyerek kendisine sormak istediği bir dizi soruyu sıralarken Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın ise bu tür programa bağlanmanın gelenek haline getirilmek istendiğini belirterek "Geçenlerde Aytun Çıray bağlandı ve "ben ordakilerle konuşmak istemiyorum" diyerek atacak sloganlarını atıp gitti. Bugün Özgür Demirtaş bağlandı "Ben oradakilerle konuşmayacağım.Siz bana itibar suikasti yapmışsınız" dedi. Oysa ne benim ağzımdan ne de diğer konukların ağzından öyle birşey çıktı. Kendisine itibar suikasti yapıldığı tezini ileri sürerek mazlum pozisyonuna girip burada 30 dakika tirad atıp, arkasından kimse birşey söylemesin gibi "ben siz zavallı fani Türklerin tipinde değilim. Ben siz fani Türkler gibi birbirinin sözünü kesen kültürden gelmiyorum" gibi ifadelerle konuşmasını yapıp gidiyor." dedi. Ben de ona, sizin konuştuğunuz şeyleri siz gittikten sonra konuşuyor olma özgürlüğüne sahibiz. Ondan sonra kimse benim arkamdan konuşuyor, itibar suikasti yapılıyor deme hakkına sahip değil. Böyle bir üslup var ise biz de üslubumuzu buna göre belirleyip ona göre konuşabiliriz" şeklinde konuştu.

"Manüple yaptı"

Prof. Dr. Demirtaş'ı bilimsel bilgiyi kullanıyormuş numarası çekip onun üzerinden oldukça manüplatif ve oldukça demogojik bir konuşma yapmakla suçlayan Prof. Dr. Yalçın sözlerini şöyle sürdürdü "O bunları söylerken müdahale edilebilir ancak, benim sözümü kesmeyeceksiniz" diyerek bağlandığı için sustum. Neden manipülatif olduğuna gelince, bir iki gerçekliği arka arkaya sıraladıktan sonra onun üzerine istediğiniz kadar gerçeklikle ilgisiz manüpülatif bilgiyi yapıştırırsınız. Sonra bir hamaset nutku çeker gidersiniz Yapılan tam anlamıyla bu"

Demirtaş'a hatırlatma

Prof. Dr. Yalçın, Demirtaş'ın "İktisat bir bilimdir konuyu bilim insanlarına bırakmak lazım" sözlerini hatırlatarak, janjanlı ifadelerle bu işin üzerinin örtülemeyeceğini, Demirtaş'ın enflasyon sorunu ve ekonomideki hataların düzeltilmesiyle ilgili herhangi bir ifadesi olmadığını "Eğitim şart" sözü ve "liyakatli insanlar ekonomiyi yönetsin" sözüne değinerek "Siz kim oluyorsunuz da liyakata karar veriyorsunuz. ABD'den Amerika'dan isimler sayabilirsiniz. Tansu Çiller de ekonomi profesörüydü. Tansu Çiller'in döneminde Türkiye'de enflasyon yüzde 150 idi." dedi.

"Elinde çekiç olan herşeyi çivi zannediyor" diyen Prof. Dr. Yalçın konuşmanın siyasetçileri hakir gören bir konuşma yapıldığını belirterek ekonomi alanında dünyaca ünlü isimlerin birbirleriyle çelişen tezlerine dikkat çekti.