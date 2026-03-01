Püf noktaya dikkat... Şeften fırında sütlaç tarifi! Kesilmeyi engellemek için...
İftar sofralarının baştacı olarak bilinen sütlaç için önemli bir ipucu daha geldi...
İftar sofralarının baştacı olarak bilinen sütlaç için önemli bir ipucu daha geldi...
Sütlaç, Türk mutfak kültürünün en eski ve köklü sütlü tatlılarından biri olarak kabul edilir. Peki, sütlaç nasıl yapılır, sütlacın püf noktası ne? Pirinci önceden haşlamak, sütlacın kıvamını dengeler ve pirinçlerin diri kalmasını önler. Fakat sütlaç tarifinde tek püf nokta bu değil. İşte iftar menüsüne hafif tatlı arayanlara fırında sütlaç tarifi ve malzemeleri…
İftar menüsünde hafif tatlılar sevilerek tüketiliyor. Bunlardan biri de fırında sütlaç. Sütlaç tarifi kolay gibi görünse de kıvamını herkes tutturamaz. Peki, sütlaç nasıl yapılır?
Kelime kökeni "sütlü aş" ifadesine dayanan bu tatlı, tarihsel süreçte dilsel değişimle bugünkü adını almıştır. Göçebe dönemine ilişkin bazı kaynaklarda tatlı tüketiminin sınırlı olduğu belirtilse de sütle pişirilip bal ya da pekmezle tatlandırılan yemeklerin varlığı bilinmektedir.
15. yüzyıl Osmanlı tıp metinlerinde ve Kaygusuz Abdal'ın şiirlerinde geçen "sütlü aş" ya da "sütlü pirinç" ifadeleri, sütlaç benzeri tatlıların erken örnekleri olarak değerlendirilmektedir.
Günümüzde sütlaç; sade tencerede pişirilen hali ve üzeri kızartılarak hazırlanan fırın sütlaç olmak üzere iki temel biçimde yapılır. Fırında sütlaç, pişirme sonrasında yüksek ısıda fırınlanarak yüzeyinde oluşan kızarmış tabaka sayesinde kendine özgü aroma ve görünüm kazanan geleneksel bir lezzettir.
Hazırlama süresi: 10 Dakika Pişirme süresi: 60 Dakika Kaç kişilik: 4 Kişilik
FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER Pirinçleri haşlamak için: 1 kahve fincanı pirinç 1.5 su bardağı su Sütlaç için: 5 su bardağı süt 1 su bardağından biraz az toz şeker 2 yemek kaşığı buğday ya da mısır nişastası 1 su bardağı ılık su 1 adet yumurta sarısı 1 paket vanilin
FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ NASIL YAPILIR? 1. İlk olarak pirinci bol suyla yıkayın. Ardından bir tencereye alıp üzerine 1,5 su bardağı su ekleyerek orta ateşte suyunu çekip yumuşayana kadar haşlayın. 2. Ayrı ve geniş bir tencerede süt ile toz şekeri bir araya getirin. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırdıktan sonra ocağa alın ve kısık ateşte kaynamaya bırakın. Vanilini de bu aşamada süte ekleyin.
3. Haşlanan pirincin fazla suyu varsa süzün ve kaynamakta olan şekerli süte ilave edin. Birkaç dakika birlikte kaynamasını sağlayın. Başka bir kapta yumurta sarısı, nişasta ve suyu pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpın. 4. Karışımın kesilmemesi için, kaynayan sütten bir miktar alıp bu karışıma ekleyerek ılıştırın. Daha sonra hazırladığınız nişastalı karışımı sütlaca azar azar döküp hızlıca karıştırarak kıvam almasını sağlayın. Koyulaşan sütlacı ısıya dayanıklı porsiyonluk kaplara paylaştırın. Kapları derin bir fırın tepsisine aralıklı biçimde yerleştirin ve kapların yarısına gelecek seviyede, sütlaçlara temas etmeyecek şekilde tepsiye soğuk su ekleyin.
5. Önceden 200 dereceye ısıtılmış fırında, üzerleri kızarana kadar yaklaşık 12–15 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız sütlaçları önce oda sıcaklığında soğutun, ardından buzdolabına alarak dinlendirin. Soğuyan fırın sütlaç servise hazırdır. FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN PÜF NOKTALARI Pirinci önceden haşlamak, sütlacın kıvamını dengeler ve pirinçlerin diri kalmasını önler. Nişasta ve yumurta sarısı karışımını doğrudan kaynayan süte eklemek kesilmeye yol açabileceğinden, önce sıcak sütten bir miktar alarak karışımı ılıştırmak gerekir.
FIRINDA SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ Fırın sütlaç soğuk olarak servis edilir. Sunum sırasında üzerine ince çekilmiş fındık ya da Antep fıstığı serpmek hem görsel zenginlik hem de aromatik bir denge sağlar. İsteğe bağlı olarak hafif tarçın dokunuşu da eklenebilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23