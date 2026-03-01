Püf noktaya dikkat... Şeften fırında sütlaç tarifi! Kesilmeyi engellemek için...

3. Haşlanan pirincin fazla suyu varsa süzün ve kaynamakta olan şekerli süte ilave edin. Birkaç dakika birlikte kaynamasını sağlayın. Başka bir kapta yumurta sarısı, nişasta ve suyu pürüzsüz bir karışım elde edene kadar çırpın. 4. Karışımın kesilmemesi için, kaynayan sütten bir miktar alıp bu karışıma ekleyerek ılıştırın. Daha sonra hazırladığınız nişastalı karışımı sütlaca azar azar döküp hızlıca karıştırarak kıvam almasını sağlayın. Koyulaşan sütlacı ısıya dayanıklı porsiyonluk kaplara paylaştırın. Kapları derin bir fırın tepsisine aralıklı biçimde yerleştirin ve kapların yarısına gelecek seviyede, sütlaçlara temas etmeyecek şekilde tepsiye soğuk su ekleyin.