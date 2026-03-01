Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren, müzakere masasında barış vaat edip perde arkasında katil ortağı İsrail ile haince planlar kuran eşkıya Donald Trump, İran’daki alçak saldırılarının ardından küstah açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Meksika’daki zorbalıklarından sonra rotasını yeniden Ortadoğu’ya kıran Trump, sivil yerleşim yerlerinin vurulmasını ve bir halkın dini liderinin katledilmesini "dünya için harika bir gün" olarak nitelendirdi.

Diplomasiyi bir maske olarak kullanan, dünyayı terörize eden eşkıya Donald Trump ve işgalci ortağı İsrail, İran topraklarında gerçekleştirdikleri vahşeti savunmaya devam ediyor. Dün sabah saatlerinde 24 eyalette sivil-asker gözetmeksizin gerçekleştirilen ve 201 kişinin şehit olduğu saldırıların ardından Trump, CBS News’e verdiği demeçte küstahlığını bir üst seviyeye taşıdı. Hamaney’in katledildiği operasyonla "diplomatik yolun açıldığını" iddia eden Trump, rejimi değiştirmek için kendi "adaylarının" hazır olduğunu belirterek iç işlerine müdahale niyetini açıkça ortaya koydu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarının etkili olduğunu ve bunun, diplomatik çözümü kolaylaştırdığını savundu.

Trump, CBS News'e telefonla verdiği demeçte, ABD ve İsrail'in İran'a ortak saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"AĞIR BİR DARBE ALIYORLAR"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü operasyonun ardından diplomatik çözüm ihtimalinin sorulması üzerine Trump, "Şu an, bir gün öncesine göre çok daha kolay olduğu aşikar. Çünkü ağır bir darbe alıyorlar." ifadelerini kullandı.

Trump, saldırıların sonuçlarına güvendiğini belirterek, İran'a yönelik saldırıları, "Bu ülke için harika bir gün, dünya için harika bir gün." sözleriyle nitelendirdi.

Ayrıca İran'da Hamaney'in ölümünün ardından yönetimi devralabilecek "iyi adaylar" bulunduğunu iddia eden Trump, konuya dair ayrıntı vermedi.

Trump, İran'ın şu ana kadarki saldırılarının öngördüklerinden daha sınırlı olduğunu değerlendirerek "İki katı olacağını düşünmüştük. Şu ana kadar beklediğimizden daha az." dedi.

İran konusunda Kongre ile çalışıp çalışmayacağı sorusuna Trump, her zaman çalışmak istediğini söyledi.

Trump, ABD'nin İran'daki askeri operasyonlarını "savaş" olarak görüp görmediğine ilişkin soruya ise önceliğinin, ABD'ye yönelik tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtti.

İran devlet televizyonu, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.