Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti!
Bir zamanlar dünyada fenomene dönüşen "Patito Feo- En Güzel Hikaye" dizisiyle yıldızı parlayan Arjantinli oyuncu Gaston Soffritti, Türkiye'ye resmen aşık oldu.
Henüz çocuk yaşta şöhrete kavuşan ve "Floricienta", "Patito Feo", "Sueña Conmigo", "Graduados" gibi yapımlarla hafızalara kazınan Arjantinli oyuncu Gaston Soffritti, yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirmek için rotasını Türkiye'ye çevirdi.
Uzun yıllardır Türkiye'ye gelmek isteyen ünlü yıldız, kısa bir süre önce "Türkiye'yi tanımak için sabırsızlanıyorum" diyerek İstanbul'a geldi
TÜRKİYE'YE DOYAMADI Yakın arkadaşlarıyla İstanbul'u keşfe çıkan ünlü yıldız, Nişantaşı, Kapalıçarşı, Beyoğlu'na sokakları karış karış gezdi. Ardından tekne turuna katılan Gaston, "Boğaz'da gezmek, tarihi yapıları görmek büyüleyiciydi" dedi.
"Türkiye'nin tarihi, kültürü ve yemekleri her zaman dikkatimi çekti" ünlü oyuncu, Galata Kulesi, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmeyi ihmal etmedi.
Yaptığı bu gezi sırasında huzur bulduğunu söyleyen Gaston, kebap, baklava ve Türk kahvesi de denedi. Türkiye turuna doyamayan Arjantinli yıldız, İstanbul'daki kısa gezisini tamamladıktan sonra soluğu Bursa'da aldı.
Arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'a giden Gaston, -6 derecede havuza girerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.
Bursa'daki tarihi mekanları gezen Gaston, İskender kebap yedi ve lezzetine bayıldığını sözlerine ekledi.
Türkiye'den çok mutlu ayrılan Gaston, gördüğü güzellikleri tüm çevresine anlatacağını ifade etti./ kaynak: haber7
