Hayat-Aktüel
9
Yeniakit Publisher
Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti!

Bir zamanlar dünyada fenomene dönüşen "Patito Feo- En Güzel Hikaye" dizisiyle yıldızı parlayan Arjantinli oyuncu Gaston Soffritti, Türkiye'ye resmen aşık oldu.

Foto - Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti!

Henüz çocuk yaşta şöhrete kavuşan ve "Floricienta", "Patito Feo", "Sueña Conmigo", "Graduados" gibi yapımlarla hafızalara kazınan Arjantinli oyuncu Gaston Soffritti, yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirmek için rotasını Türkiye'ye çevirdi.

Foto - Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti!

Uzun yıllardır Türkiye'ye gelmek isteyen ünlü yıldız, kısa bir süre önce "Türkiye'yi tanımak için sabırsızlanıyorum" diyerek İstanbul'a geldi

Foto - Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti!

TÜRKİYE'YE DOYAMADI Yakın arkadaşlarıyla İstanbul'u keşfe çıkan ünlü yıldız, Nişantaşı, Kapalıçarşı, Beyoğlu'na sokakları karış karış gezdi. Ardından tekne turuna katılan Gaston, "Boğaz'da gezmek, tarihi yapıları görmek büyüleyiciydi" dedi.

Foto - Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti!

"Türkiye'nin tarihi, kültürü ve yemekleri her zaman dikkatimi çekti" ünlü oyuncu, Galata Kulesi, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Foto - Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti!

Yaptığı bu gezi sırasında huzur bulduğunu söyleyen Gaston, kebap, baklava ve Türk kahvesi de denedi. Türkiye turuna doyamayan Arjantinli yıldız, İstanbul'daki kısa gezisini tamamladıktan sonra soluğu Bursa'da aldı.

Foto - Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti!

Arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'a giden Gaston, -6 derecede havuza girerek unutulmaz bir deneyim yaşadı.

Foto - Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti!

Bursa'daki tarihi mekanları gezen Gaston, İskender kebap yedi ve lezzetine bayıldığını sözlerine ekledi.

Foto - Ünlü oyuncu İstanbul'a aşık oldu! Sultanahmet Camii'ni gezdi, Türk kahvesi içti!

Türkiye'den çok mutlu ayrılan Gaston, gördüğü güzellikleri tüm çevresine anlatacağını ifade etti./ kaynak: haber7

