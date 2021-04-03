Yalçın: Akşener Truva Savaşı’na neden olan Helen değildir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert tepki gösterdi.

Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

CNN TÜRK TV’de an itibariyle Demirtaş’ın tehdidi tartışılıyor. S.Demirtaş’ın CHP ve İP’e yönelik “eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına engel olmaya devam edeceklerse HDP öncülüğünde üçüncü ittifak kurulabilir” sözleri zilletçilere verilmiş ültimatomdur.

Bu sözler sonrasında; HDP/PKK sözcüleri, İP Müdiresi, kendi kıratlarına yaraşır bir şekilde ortaya çıkan CHP sözcüleri ve K Kılıçdaroğlu genel başkanımıza ve Türk milliyetçiliği fikriyatına sistemli ve planlı bir şekilde saldırmaktadırlar.

Terbiyeye kefil olup olmamaktan bahseden bazı zavallılar ise bu yeni FETÖ taktik ve kumpasına hizmet etmekte, Pensilvanya misyoneri olma yolunda sıra beklemekte, Kandil iltisaklı Pensilvanya’nın gönüllü forsalığına soyunmaktadır.

MHP ve liderine saldırmayı kendilerine siyasi hedef ittihaz eden İP Müdiresi, Kılıçdaroğlu ve diğerleri aldıkları talimat gereği Pensilvanya’nın oynadığı kirli oyunun piyonluğunu yapmaya devam etsinler.

Zilletçilere bu gece için son sözümüz şudur; Ne Meral Akşener Sparta Kralı Menelaus'un, uğrunda Truva Savaşı’nı göze aldığı karısı Helen’dir, ne de Kemal Kılıçtaroğlu onu kaçırarak savaşa yol açan Truva'lı Paris…