Yalanla algıyla bir yere kadar! Sözcü'nün cemevi oyunu elinde patladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret etti.

Son günlerde cemevleri üzerinden yapılan provokasyon girişimlerinin ardından Erdoğan, Hüseyin Gazi Cemevi'ne ziyarette bulunarak Muharrem iftarına katıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da yer aldı.

CHP'nin medyadaki tetikçisi Sözcü ise Başkan Erdoğan'ın cemevi ziyaretini "Erdoğan 20 yıl içinde ilk kez cemevine gitti" başlığıyla servis etti.

Algı operasyonu yaparak Alevileri Başkan Erdoğan'a karşı kışkırtmaya çalışan Sözcü'nün yalanı kısa süre içinde ortaya çıktı.

Baltayı yine taşa vurdular

Başkan Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı boyunca ilk kez bir cemevini ziyaret ettiğini ileri süren Sözcü baltayı yine taşa vurdu. Mesnetsiz iddianın aksine Erdoğan iktidarının 5. yılında cemevi ziyareti yaparak Alevi liderlerle görüşmüş ve sorunlarını dinlemişti.

İşte 2007 tarihli o manşetler: