‘Yalanın Sözcü’sü, 3 milyonu abartıp 20 milyona kör oldu!

HABER MERKEZİ

Zilletin yayın organı konumunda bulunan ve bugüne kadar attığı onlarca yalan ve çarpıtma haber nedeniyle ismi ‘Yalanın Sözcüsü’ne çıkan Sözcü gazetesi, dünkü nüshasında ‘Diyanet’ten 5 yıldızlı otelde 3 milyonluk toplantı’ başlıklı haberiyle kirli bir algı operasyonu çalışması yaptı. CHP’nin 81 İl başkanı ile 2 günde İstanbul’da 20 milyon TL’lik kamp gerçekleştirmesini görmezden gelen Sözcü, Diyanetin 250 personelle 3 gün süren çalıştayında otel masrafları üzerinden israf algısı oluşturmaya çalıştı. Sözcü gazetesinin bu kirli manipülasyonu ikircikli zihniyetlerini bir kez daha gözler önüne serdi.