Arda Güler’den 68 metrelik imza! La Liga’da sezonun golü seçildi
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, La Liga’da sezonun golü ödülünün sahibi oldu. Elche karşısında 68 metreden attığı golle dikkat çeken Güler, Şampiyonlar Ligi’ndeki ödülünün ardından bir kez daha dikkat çekti.
Real Madrid’de başarılı sezonuyla dikkat çeken Arda Güler, İspanya’da bir ödül daha kazandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde "Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu" ödülünü kazanan Arda Güler'e bir onur da La Liga'dan geldi.
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid'in evinde Elche'yi 4-1 mağlup ettiği maçın 90. dakikasında Arda Güler'in 68 metreden attığı gol sezonun en iyi golü seçildi.
21 yaşındaki milli oyuncu, bu sezon Madrid formasıyla ligde 33 maça çıkarken, 4 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Güler ayrıca, Şampiyonlar Ligi'ni de 2 gol ve 4 asistle tamamladı.
Spor
Arda Güler'den milyonları duygulandıran paylaşım! Genç yıldız sosyal medyayı Necm Suresi ile salladı!