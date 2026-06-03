  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TKP'den NATO zirvesine karşı büyük miting hazırlığı! Komünistlerin NATO alerjisi depreşti! 'Destek ver, başkan ol' pazarlığı': Özgür'ün kara kutusundan bomba itiraflar Avrupa'da Rusya korkusu birliği sarsıyor! AB Komisyonu Üyesi Kubilius itiraf etti: "Parçalanmış durumdayız" Sözde demokrasi ülkesine bakın! Seçim sandığına siyonist müdahale Trump vatandaşlarını da yaktı ABD’lilerin cebi cayır cayır Pavyonda başladı sıra masada! CHP’de kurultay trafiği Başsavcılık harekete geçti! Adnan Oktar’ın sanal ayakçısına gözaltı kararı “Bizden AK Parti’ye geçen olmadı” diyen Özdağ alay konusu oldu İşçi emekçi dostu bunlar öyle mi? Komünist Barış zamparalık turnesinde! Terör devleti İsrail’den kaçan kaçana! Kutuplaşmada zirve
Dünya Katar Emiri Al Sani, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Dünya

Katar Emiri Al Sani, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Katar Emiri Al Sani, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Katar Emiri Al Sani, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump ile bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan açıklamaya göre Şeyh Temim, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, başta Orta Doğu’daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ve ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin son durum ele alınırken, gerilimin düşürülmesi ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası girişimler değerlendirildi.

 

Görüşmede ayrıca mevcut gelişmelerin deniz güvenliği ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki etkileri de masaya yatırılarak seyrüsefer güvenliğinin korunması, stratejik su yollarının emniyetinin sağlanması ve küresel enerji ile tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

Görüşmede Katar Emiri, bölgede tansiyonun düşürülmesi ve barışçıl çözümlerin desteklenmesinin önemine vurgu yaparak, taraflar arasında diyalog ve diplomatik çözümlere öncelik verilmesinin bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ve bölgenin yeni gerilim ve çatışmalardan uzak tutulmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Katar Emiri Al Sani'den Trump hamlesi
Katar Emiri Al Sani'den Trump hamlesi

Dünya

Katar Emiri Al Sani'den Trump hamlesi

İran ve Katar'dan Hürmüz teması
İran ve Katar'dan Hürmüz teması

Dünya

İran ve Katar'dan Hürmüz teması

Suudi ve Katarlı bakanlar arasında temas
Suudi ve Katarlı bakanlar arasında temas

Yerel

Suudi ve Katarlı bakanlar arasında temas

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23