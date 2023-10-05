Yalancısın Sözcü

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Yazar, çizer ve muhabirleriyle her gün manevi değerlerimize hakaretler yağdırarak nefret suçu işleyen Sözcü, mütedeyyin kesime yönelik itibar suikastlerine tam gaz devam ediyor. Daha önce Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın ile Doç. Dr. Ebubekir Sifil gibi İslami camianın sevilen isimlerini hedef alan ve Ali Erbaş’a her türlü iftirayı atan Sözcü şimdi de Mevlid-i Nebi Programı kapsamında Tahir Büyükkörükçü Camii’nde vaaz veren Seyfullah Akyiğit isimli hocayı hedef tahtasına oturttu.

Alçak çarpıtma: Türkler pis Suriyeliler mis gibi kokuyor

Hocanın konuşmasına eklemeler yaparak söylemediği sözleri söylemiş gibi gösteren Sözcü, Hatay depreminde yaşanılan bir anı anlatan Akyiğit hocanın, “Türklerin cenazelerinin pis Suriyelilerin ise mis gibi koktuğunu” söylediğini iddia ederek benzeri görülmemiş bir çarpıtmaya imza attı. Gerçekte ise hocanın vaazında, depremde hayatını kaybeden insanların cansız bedenlerinin tamamının koktuğunu fakat bir tek sonradan ‘peygamber aşığı’ olduğu belirlenen Suriyeli bir kişinin cesedinin kokmadığını söyleyerek, Türk ve Arap ayrımı yapmak gibi ırkçı bir tavır takınmadığı açıkça görülüyor.

Peygamber sevgisini çarpıttı

Peygamber Efendimizin doğum gününün idrak edildiği gecenin ehemmiyetine uygun olarak daha önce sosyal medyada paylaşılan olayı hatırlatan Akyiğit hoca, vaazında şu ifadeleri kullanıyor: “Hatay depremi oldu biliyorsunuz. Orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadıkları olayı şöyle anlatıyor. ‘3-5 hafta geçti, cenazeleri yıkıyoruz, tabi cenazeler kokmaya başladı. İçinden bir tane cenaze çıktı, hiçbir kötü pis koku yok, hatta içinden mis gibi koku geliyor. Araştırdık, sorduk Suriyeli bir kardeşimizmiş. Ne işle uğraşıyormuş bu şahıs diye sorduklarında ise bu kişinin gerçek bir peygamber aşığı olduğunu, sabah akşam peygambere naatlar yazdıklarını öğreniyorlar.’ Gördünüz mü? Resulullah aşığı ise ölsen de Allah naaşını kokutmuyor.”

Dertleri Müslümanlara kara çalmak

Dinlediğini bile anlamaktan aciz olan Sözcü yöneticilerinin sırf din düşmanlığı sebebiyle Seyfullah Akyiğit’in sözlerini çarpıtmasını Akit’e değerlendiren Diyanet-Sen Konya Şube Başkanı Ali Koç “Olaya şahit olan ve cenazeyi yıkayan arkadaşların görüntüleri var. Hocamız da onlar üzerinden konuyu anlatmış. Burada ırkçılık değil İslami kimliğe vurgu var. Müslümanlar dediğimizde bunun Türkü, Suriyelisi, Iraklısı, Azerbaycanlısı yok. Zaten orada peygamber sevgisine, peygamber aşkına vurgu yapıyor. Konuştuğu gece de Mevlid-i Nebevi gecesi. Bunlar da Müslümanlara vurmak için bu sözleri çarpıtıyor. Yerel seçim hızla yaklaşıyor. Sözcü ve benzerleri Müslümanlara kara çalmak için böyle bir çarpıtmaya imza atıyor” dedi.

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