Yalancılar dikkat! Kızılay Genel Başkanı konteyner fabrikasındaki üretimi yerinde anlattı

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Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya'daki Afet Barınma Sistemleri fabrikalarının çalışmalarına ilişkin son bilgileri aktardı.

"Depremde bir yandan arama-kurtarma faaliyetleri devam ederken diğer taraftan da depremzedeler için çadırlar kuruyoruz." diyen Kınık, "Bununla birlikte Malatya'daki Afet Barınma Sistemleri fabrikalarımızda konteyner üretimlerimize hız verdik. Konteyner üretmeye şu anda da devam ediyoruz. Bu konteynerleri bölgelere sevk edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kerem Kınık, fabrikalarının kapasite arttırarak çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

İlk etapta şehirlerde AFAD'ın koordinasyonunda çadırlar kuruluyor. Yine ürettiğimiz konteynerleri de AFAD'ın koordinasyonunda bölgelere göndereceğiz. Malatya fabrikamız kapasitesini arttırarak çalışıyor. Yeni makinalarımızla birlikte buradan daha fazla yaşam konteyneri çıkartmaya çalışacağız. Konteynerlerimizde, ailelerimizin uzun süre yaşayabilecekleri standartları sağlamaya çalışıyoruz.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Kızılay'ın konteyner üretemeyen fabrikasını torpille gelen kebapçı genel müdür yönetiyor" iddiasını yalanlamıştı.

Genel Müdür ODTÜ mezunu!

"Fabrikanın 2023 yılı içinde tam kapasite çalışmaya başlaması ve yılda 65-70 bin konteyner üretecek kapasiteye gelmesi planlanmaktadır." denilen açıklamada, şu ifadeler kullanılmıştı:

Kızılay Sistem Fabrikası, yaşanan deprem felaketi öncesinde de talep eden tüm kurum ve kuruluşlar için kısmi konteyner üretimi yapmıştır. Yaşanan felaketin ardından, fabrika çalışanları da afetzede durumuna gelmiş, Kızılay tüm çalışanlarla iletişime geçerek aileleriyle birlikte hepsini fabrika binasına yerleştirmiştir.

Bununla birlikte fabrikada üretim, kaldığı yerden hızla devam etmiştir. Fabrikanın genel müdürü, iddiaların aksine ODTÜ mezunudur. Aynı alanda doktorası bulunan genel müdürün sektör tecrübesi de 30 yıldır. Deprem sonrası afet bölgesine gelen ve koordinasyon çalışmalarına katılan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Sistem Yapı Fabrikasını da ziyaret ederek, konteyner üretiminin en üst seviyeye çıkarılması talimatını vermiştir.