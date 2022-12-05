Yalancı su böreği! Evde börek yapımı: Hazır yufkadan yalancı su böreği tarifi nasıl yapılır, püf noktaları neler? Yalancı-su böreği tavada

Hazır yufkayla, lezzeti gerçeğinden ayırt edilemeyen enfes su böreği tarifi: Büyük küçük herkesin severek yediği, çayda, kahvaltıda ve düğünlerden kutlamalara kadar birçok özel günde tercih edilen su böreğini uzun uzun yapacak vakti olmayan kişiler, yalancı su böreği tarifini araştırıyor. Evde börek yapımı: Hazır yufkayla, lezzeti gerçeğinden ayırt edilemeyen enfes su böreği tarifini biz de haberimizde derledik.

HAZIR YUFKADAN SU BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

YALANCI SU BÖREĞİ MALZEMELERİ

6 adet böreklik yufka

Sosu için:

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı süt

3 adet yumurta

İç harcı için:

Bir kase beyaz peynir

Maydanoz

YALANCI SU BÖREĞİ YAPILIŞI

Yumurta, süt ve sıvı yağı büyük bir kapta karıştırın. İlk böreklik yufkamızı tepsiye yerleştiriyoruz.

İkinci yufkamızı birkaç parçaya bölerek karıştırdığımız sütlü karışıma batırıyoruz iyice ve ilk yufkanın üzerine yerleştiriyoruz.

İç harcımızdan serpiyoruz ve yine iki yufka daha birkaç parçaya bölerek karışıma batırarak peynirli harcın üzerine yerleştiriyoruz.

Tekrar peynirden serpiyoruz ve geri kalan iki yufkayı da karışıma batırarak tepsiye döşüyoruz.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişiriyoruz. Dakikasına maalesef bakmadım.

Piştikten sonra üstünü bir tepsiyle kapatıyoruz ki sıcaklığıyla birlikte üst kısmı da tekrar yumuşasın.

YALANCI SU BÖREĞİ PÜF NOKTALARI

Yalancı su böreği için kullandığınız yufkalar, günlük taze yufka olmalı.

Hazırladığınız börek sosunu, homojen kıvam alana kadar iyice karıştırmalısınız. Börek sosunu yufkalar kuru kalmayacak şekilde bol bol kullanmalısınız.

Misafirlerinize çıkaracak pratik börek tarifleri arıyorsanız yalancı su böreği en uygun seçim olabilir. Üstü çıtır çıtır olacak içi yapacağınız sos sayesinde yumuşacık olacak yalancı su böreği favoriniz lezzetleriniz arasında bulunacak.

Tavada su böreği tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

3 adet yufka

1 kase peynir

Sosu için:

1/2 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

3 yemek kaşığı yoğurt

Pişirmek için:

1 yemek kaşığı tereyağı

Tavada su böreği nasıl yapılır?

Sos malzemelerini bir kabın içerisine alın, çatal ya da tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpın.

Tavayı tereyağı yardımıyla güzelce yağlayın. İlk yufkayı tavaya serin. Yufkanın kenarlarını dışarıya doğru sarkıtın.

Diğer yufkaları 6 eşit parçaya bölün. 12 parça yufka elde etmiş olacaksınız. Yufkaları sosa bulayın. Tavaya yerleştirin. Aralarına da peynirleri serpiştirin.

Kenarlardan taşan yufkaları diğer yufkaların üzerine kapatın. Kalan sosu üzerine gezdirip tavanızı ocağa alın.

Tavanın kapağını kapatın ve 10 dakika kadar pişirin. Renginin kızarmış olup olmadığını kontrol edin.

Böreğin alt kısmı kızarınca tavanın kapağı yardımıyla elinizi yakmamaya özen göstererek böreğinizin ters çevirip kapağın üzerine aktarın. Böylelikle kızarmış kısmı üst tarafta kalacaktır.

Ardından tavanızı yeniden yağlayın. Böreğinizi kapağın üzerinden tavaya kaydırın.

Tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte 15-20 dakika kadar pişirin. Ardından böreğinizi tavadan servis tabağına aktarın. Dilimleyerek sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!