  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Yalancı profiterol nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yalancı profiterol nasıl yapılır?

Kolay profiterol tarifi | Yemesi lezzetli yapımı ise bir hayli zahmetli olan profiterolü şipşak hazırlaya bileceğinizi bilseydiniz ne yapardınız. Evet saatlerce mutfağa kapanmadan lezzetli mi lezzetli profiterol hazırlamanız mümkün. Peki, profiterol nasıl yapılır? | Kolay profiterol tarifi | Basit profiterol tarifi | Yalancı profiterol nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:32:00 -
Yalancı profiterol nasıl yapılır?

Çikolatalı sosuyla damakları şenlendiren profiterolü evlerde hazırlamak bir hayli zahmetli bir iş, hamuru, ve soslarıyla saatlerce mutfakta kalmanıza yol açan tarifi kolaylaştırmak istemez misiniz? İşte, kolay profiterol tarifi.

Yalancı profiterol tarifi

Malzemeler:  

  • 1 paket tuzsuz etimek
  • 1 su bardağı un
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı şeker
  • 2 paket krem şanti (Hazırlamak için 1 su bardağı süt)
  • Yarım paket hazır çikolata sos (Hazırlamak için 1,5 su bardağı süt)

Yalancı profiterol nasıl yapılır?

Bir litre süt, un ve şekeri bir tencere alın.

Ocağın altını açın ve karıştırarak pişirin.

Karışım muhallebi kıvamı alınca ocağın altını kapatın.

Krem şantiyi hazırlayın.

Hazırladığınız şantiyi pişirdiğiniz muhallebiye ekleyip karıştırın.

Bir paket etimeki bir borcama iri iri ufalayarak yerleştirin.

Hazırladığınız muhallebiyi etimeklerin üzerine dökün.

Muhallebinin üzerini düzleştirin.

Çikolatalı sosu pişirin.

Hazır olan sosu 5 dakika kadar soğutun.

Ardından sosu muhallebinin üzerine dökün.

Tatlıyı 10-12 saat dinlendirdikten sonra ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi
Spor

Futbolcu Emre Can Türkçe konuşmaya erindi

Almanya - Türkiye maçı sonunda, Almanya Milli Takım formasını giyen Emre Can, Türkçe sorulan soruya Almanca cevap vererek tepki çekti...
AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin T..
Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Dünya

Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı

Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay