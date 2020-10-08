Yalancı profiterol nasıl yapılır?
Kolay profiterol tarifi | Yemesi lezzetli yapımı ise bir hayli zahmetli olan profiterolü şipşak hazırlaya bileceğinizi bilseydiniz ne yapardınız. Evet saatlerce mutfağa kapanmadan lezzetli mi lezzetli profiterol hazırlamanız mümkün. Peki, profiterol nasıl yapılır? | Kolay profiterol tarifi | Basit profiterol tarifi | Yalancı profiterol nasıl yapılır?
Çikolatalı sosuyla damakları şenlendiren profiterolü evlerde hazırlamak bir hayli zahmetli bir iş, hamuru, ve soslarıyla saatlerce mutfakta kalmanıza yol açan tarifi kolaylaştırmak istemez misiniz? İşte, kolay profiterol tarifi.
Yalancı profiterol tarifi
Malzemeler:
- 1 paket tuzsuz etimek
- 1 su bardağı un
- 1 litre süt
- 1 su bardağı şeker
- 2 paket krem şanti (Hazırlamak için 1 su bardağı süt)
- Yarım paket hazır çikolata sos (Hazırlamak için 1,5 su bardağı süt)
Yalancı profiterol nasıl yapılır?
Bir litre süt, un ve şekeri bir tencere alın.
Ocağın altını açın ve karıştırarak pişirin.
Karışım muhallebi kıvamı alınca ocağın altını kapatın.
Krem şantiyi hazırlayın.
Hazırladığınız şantiyi pişirdiğiniz muhallebiye ekleyip karıştırın.
Bir paket etimeki bir borcama iri iri ufalayarak yerleştirin.
Hazırladığınız muhallebiyi etimeklerin üzerine dökün.
Muhallebinin üzerini düzleştirin.
Çikolatalı sosu pişirin.
Hazır olan sosu 5 dakika kadar soğutun.
Ardından sosu muhallebinin üzerine dökün.
Tatlıyı 10-12 saat dinlendirdikten sonra ikram edebilirsiniz.
Afiyet olsun.