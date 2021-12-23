  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Yalanabilir televizyon icat edildi. Ekrandaki yemekleri tadıyorlar
Teknoloji

Yalanabilir televizyon icat edildi. Ekrandaki yemekleri tadıyorlar

Japonya'daki Meiji Üniversitesi'nden Homei Miyaşita tarafından geliştirilen yalanabilir televizyon icadı dünya genelinde yankı uyandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 19:52:00 - 2021-12-23 20:39:22
Yalanabilir televizyon icat edildi. Ekrandaki yemekleri tadıyorlar

Ürünün geliştiricisi Homei Miyaşita ürünün amacı hakkında,"Amaç insanlar evlerinde otururken dünyanın başka bir tarafındaki restoranda yemek yeme deneyimi gibi şeyler yaşamasını mümkün kılmak" ifadelerini kullandı.

s

Çikolata tadı almak istedi

Miyaşita bir yılda geliştirdiği prototipin ticari versiyonunun maliyetinin 100 bin yen (10 bin lira) olacağını ifade etti. Televizyonun tanıtımı için sunum yapan öğrenci, ekrana çikolata tadı almak istediğini iletip püskürtülen karışımın tadına baktı. Ekranı yalayan öğrenci tadının çikolatalı süt gibi olduğunu söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay