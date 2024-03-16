Yalana kırk takla attıran Ekrem inşaatı bitmeyen Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı için 'açılış' yaptı

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Seçime sayılı günler kala CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iyice panikledi. Anketlerde Murat Kurum'un gerisinde kalan İmamoğlu önce Ayasofya'da poz verdi daha sonra inşaatının bile bitmediği metro hattının açılışına katıldı.

Algısı elinde patladı

Bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP/DEM Parti'nin desteğiyle İBB koltuğuna oturmasının ardından İstanbullulara hizmet etmesi gerekirken algı belediyeciliğiyle göz boyayan Ekrem İmamoğlu'nun giriştiği bir algı operasyonu daha elinde patladı.

'Her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları yolda kalan İETT otobüslerine, arza veren metrobüslere ve raydan çıkan tramvaylara mahkum eden CHP'li Ekrem İmamoğlu bugün Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı için 'açılış' töreni düzenledi. Törene CHP'nin 'gölge' genel başkanı Özgür Özel de katıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrem İmamoğlu'nun sözde açılışını yaptığı Sultanbeyli Metrosu'nun açılmadığı hatta inşaatının bile bitmediği ortaya çıktı.

'İnşaatı da bitmedi, trafik çilesi de...'

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tombaş şu ifadeleri kullandı:

"Sultanbeyli Metrosu açılmadı. İnşaatı da bitmedi, trafik çilesi de. İşte anlık görüntü CHP'li İBB yönetiminin 5 yılda tamamen açacağı sözünü verdiği metro hattı yarım kaldı.

Gerçi; söz verilip tutmadıkları, yarım bıraktıkları, hatta hatırlamadıkları o kadar çok iş var ki İnşallah 1 Nisan'dan sonra Murat Kurum Başkanımızla, Sultanbeyli metromuz başta olmak üzere yarım bırakılan projeler hızla tamamlanacak, İstanbul hakettiği eser ve hizmet belediyeciliğiyle yeniden kavuşacak."



