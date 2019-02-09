Yalan odasından montajlı iftira

Tetikçi Soner Yalçın’ın sahibi olduğu Odatv yalan ve iftiraya doymuyor. Karanlık Oda’nın yayınladığı “Bu nasıl müdür” başlıklı haberde hedef alınan Sefaköy Lisesi Müdürü Ayhan Arı’ya ait olduğu iddia edilen paylaşımların montaj olduğu tespit edildi. Müdür Arı’nın; Uğur Mumcu’ya bunak dediği, AK Parti’yi eleştirenlere hakaret ettiği, SP Lideri Karamollaoğlu’na sosyal medyadan ağır sözler yönelttiği yalanına yer veren Odatv’nin haberinde kullandığı görsellerin tamamının fotomontaj ürünü olduğu, Twitter’da farklı konulara yapılan yorumların başka fotoğraflarla birleştirilerek Arı’ya kumpas kurulduğu belirlendi. Twitter arşivlerinde yapılan araştırmaya göre; FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’e, şehit Eren Bülbül’e küfreden teröriste, firari casus Can Dündar’a yönelik Ayhan Arı’nın sert ifadelerinin montajlanarak başka kişi ve kurumlara karşı kullanıldığı yalanına yer verildi.

Müdür Arı’nın terörist Gülen’e yönelik sarf ettiği, “So...yım senin ezoterik subliminal mesajlarına. Bu bunak pezevengi ciddiye alıp paylaşmak bile prim yaptırıyor” ifadeleri, Odatv’nin haberinde Uğur Mumcu’ya karşı kullanılmış gibi yansıtıldı. Arı’nın, Suriye’de cami işgal eden PKK’lı teröristlere hitaben yaptığı “Ne bu şerefsizler ne de destek verenler Kürt’tür. Bu topraklarda tek birleştirici unsur İslam’dır. NOKTA” sözlerini ise fotomontajla AK Parti’yi eleştirenlere karşı kullandığı öne sürüldü. Arı’nın, “Kesin altına s...tı o. evladı” yönündeki sert paylaşımının ise bağlamından koparılarak habere eklendiği görüldü. PKK’lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’e “Eren iyi ki geberdin” diyen ve yakalanan terör yandaşına hitaben söylenen sözlerin,Eren Bülbül kısmı silinerek Odatv tarafından habere eklendiği belirlendi. Arı’nın HDP/PKK’lı Barış Atay ve firari casus Can Dündar’ı hedef alan sert yorumlarından rahatsız olarak haberine ekleyen Odatv’nin, Arı’nın SP lideri Karamollaoğlu’na karşı kullandığını iddia ettiği “Sakallı i... yayınlamadı diye tüm geyler f... hamile kalıp evlenmem diyen, parası yoksa ... kumbarasıcalar, kısaca bu o.ç TRT ÇOCUK’a saldırı başlatmış” şeklinde sözler yönelttiği iddiasının da yalan olduğu, böyle bir paylaşımın Arı tarafından hiçbir zaman yapılmadığı saptandı.