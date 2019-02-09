0553 313 94 23

Yalan odasından montajlı iftira

Karanlık Oda yine Akit’e yakalandı. Yalan odası olarak faaliyet yürüten Odatv adlı internet sitesi, mütedeyyin eğitimcileri iftiralarla hedef göstermeye devam ediyor. Karanlık Oda’nın yayınladığı “Bu nasıl müdür” başlıklı haberde hedef alınan Sefaköy Lisesi Müdürü Ayhan Arı’ya ait olduğu öne sürülen paylaşımların montaj olduğu tespit edildi.

09 Şubat 2019 Cumartesi 12:30
Yalan odasından montajlı iftira

Tetikçi Soner Yalçın’ın sahibi olduğu Odatv yalan ve iftiraya doymuyor. Karanlık Oda’nın yayınladığı “Bu nasıl müdür” başlıklı haberde hedef alınan Sefaköy Lisesi Müdürü Ayhan Arı’ya ait olduğu iddia edilen paylaşımların montaj olduğu tespit edildi. Müdür Arı’nın; Uğur Mumcu’ya bunak dediği, AK Parti’yi eleştirenlere hakaret ettiği, SP Lideri Karamollaoğlu’na sosyal medyadan ağır sözler yönelttiği yalanına yer veren Odatv’nin haberinde kullandığı görsellerin tamamının fotomontaj ürünü olduğu, Twitter’da farklı konulara yapılan yorumların başka fotoğraflarla birleştirilerek Arı’ya kumpas kurulduğu belirlendi. Twitter arşivlerinde yapılan araştırmaya göre; FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen’e, şehit Eren Bülbül’e küfreden teröriste, firari casus Can Dündar’a yönelik Ayhan Arı’nın sert ifadelerinin montajlanarak başka kişi ve kurumlara karşı kullanıldığı yalanına yer verildi.

Müdür Arı’nın terörist Gülen’e yönelik sarf ettiği, “So...yım senin ezoterik subliminal mesajlarına. Bu bunak pezevengi ciddiye alıp paylaşmak bile prim yaptırıyor” ifadeleri, Odatv’nin haberinde Uğur Mumcu’ya karşı kullanılmış gibi yansıtıldı. Arı’nın, Suriye’de cami işgal eden PKK’lı teröristlere hitaben yaptığı “Ne bu şerefsizler ne de destek verenler Kürt’tür. Bu topraklarda tek birleştirici unsur İslam’dır. NOKTA” sözlerini ise fotomontajla AK Parti’yi eleştirenlere karşı kullandığı öne sürüldü. Arı’nın, “Kesin altına s...tı o. evladı” yönündeki sert paylaşımının ise bağlamından koparılarak habere eklendiği görüldü. PKK’lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’e “Eren iyi ki geberdin” diyen ve yakalanan terör yandaşına hitaben söylenen sözlerin,Eren Bülbül kısmı silinerek Odatv tarafından habere eklendiği belirlendi. Arı’nın HDP/PKK’lı Barış Atay ve firari casus Can Dündar’ı hedef alan sert yorumlarından rahatsız olarak haberine ekleyen Odatv’nin, Arı’nın SP lideri Karamollaoğlu’na karşı kullandığını iddia ettiği “Sakallı i... yayınlamadı diye tüm geyler f... hamile kalıp evlenmem diyen, parası yoksa ... kumbarasıcalar, kısaca bu o.ç TRT ÇOCUK’a saldırı başlatmış” şeklinde sözler yönelttiği iddiasının da yalan olduğu, böyle bir paylaşımın Arı tarafından hiçbir zaman yapılmadığı saptandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 12:30
  1. Soner Yalçın
  2. Odatv
  3. Karanlık Oda
  4. Sefaköy Lisesi Müdürü Ayhan Arı
  5. Uğur Mumcu
  6. AK Parti
  7. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen
  8. Eren Bülbül
  9. Can Dündar
  10. Ayhan Arı
  11. terörist Gülen
  12. PKK
  13. HDP/PKK’lı Barış Atay
  14. HDP/PKK
  15. Barış Atay
  16. TRT ÇOCUK

YORUM YAZ

  • tolgatolga56 dk önce
    O isleri en iyi sizin cenah yapar ornek feto

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Yeni statüyle çalışanların hakkının gözetildiği ortam sağlanmalı"
  1. "Yeni statüyle çalışanların hakkının..
  2. Duterte'den "Katolik Kilisesi reforma..
  3. Kanada'da 6 Müslüman'ı öldüren..
  4. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Bu..
  5. MHP töreninde AK Parti sürprizi
  6. Çocuğa çift veya üç isim koymak caiz..
  7. Soyadı değişikliği caiz midir?
  8. "Kaşıkçı cinayetinin örtbası daha da..
  9. "Türkiye net bir gıda ihracatçısı ülke"
  10. Hasta ziyaretinin sevabı
  11. "THY Science Expo" 2 Mayıs'ta başlayacak
  12. Numan Kurtulmuş'tan seçim açıklaması
  13. Dedelerinden kalan sandıktan 400..
  14. Yeni istifa! CHP'den DP'ye geçecek
  15. "Test ve Eğitim Gemisi Ufuk"un Denize..
  16. İstanbul'dan Tunceli ve Mardin'deki..
  17. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
  18. Ümmet-i Muhammed’in ahvâli
  19. Vatandaşlar şikayet etti! Doğu..
  20. Bağdat Fatihi 4. Murad
Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
Maduro S-300'leri aktif hale getirdi!
ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
Fransa'da muhaliflerden Macron'a 'Guaido' tepkisi
Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"

Günün Karikatürü

09 Şubat 2019
7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!