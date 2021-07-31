Yalan içinde yalan! Konya provokasyonundaki "kirli el" açığa çıktı

Dün Konya’da Dedeoğlu ailesine düzenlenen saldırıyı çarpıtıp provokasyon çabası içine giren CHP ve HDP'liler aynı aileye 12 Mayıs’ta saldıran zanlıların tamamının serbest bırakıldığını iddia etti. Ancak işin aslı çok geçmeden ortaya çıktı. CHP ve HDP'lilerin yalan söyledikleri ve saldırganlardan ikisinin tutukluluk halinin halen devam ettiği öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Konya’nın Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta bulunan bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Dedeoğlu ailesinden 7 kişi hayatını kaybetti. Durumu fırsat bilen CHP ve HDP ise adeta ağız birliği yaparak olayı "ırkçı saldırı" olarak nitelendirdi ve ailenin "Kürt" oldukları için saldırıya uğradıkları yalanını ortaya attı.

Saldırı husumet kaynaklı

Öte yandan Dedeoğlu ailesine aynı kişiler tarafından 12 Mayıs'ta da saldırı düzenlendiği öğrenildi. Yıllardır aynı mahallede kapı komşusu olan iki ailenin uzun yıllardır birbirleriyle husumet yaşadıkları tespit edildi.

Husumet nedeniyle yaşanan saldırı üzerinden iç karışıklık çıkarma çabası içine giren CHP ve HDP'liler saldırganların ceza almadıkları için cesaret alarak bu cinayeti işlediklerini ileri sürdü.

Ancak saldırganlardan ikisinin halen tutukluğu olduğu ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Valilik açıklama yaptı

Konuya ilişkin açıklama yapan Konya Valiliği olayın "husumet kaynaklı" olduğunu belirtti.

Sağduyulu olmak yerine provokasyon yaparak ortalığı ayağa kaldırmaya çalışan CHP ve HDP'nin başını çektiği güruh, 12 Mayıs tarihinde yaşanan kavgadan dolayı tutuklananların tamamının serbest bırakıldığını iddia etti.

CHP ve HDP'lilerden provokasyon çalışması

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin sosyal medya hesabından olayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Konya Meram’da 12 Temmuz’da saldırıya uğrayan aile. Tutuklular tahliye edilmiş ve kendileri hakkında ‘Koruma kararı’ verilmişti. İşte, onlar daha önce saldırdıkları aileyi katletmişler. İHD olarak olayın takibindeydik. Çok üzgünüz. Ailenin genç ferdi, ‘Abla biz çok korkuyoruz’ demişti."

HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ise saldırganların "Kürt düşmanı" olduğunu iddia ederek şunları yazdı:

"Yaşar Dedeoğlu, Barış Dedeoğlu, Serpil Dedeoğlu, Serap Dedeoğlu, İpek Dedeoğlu, Metin Dedeoğlu Sibel Dedeoğlu Irkçı duygu ve düşüncelerle, planlanarak, destek verilerek örgütlü bir şekilde katledildiler. Kürt düşmanlarını biliyoruz."

Provokasyona çanak tutan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ise Dedeoğlu ailesine saldıranların serbest bırakıldığını ileri sürdü ve şunları kaydetti:

"Daha önce ırkçı saldırıya uğrayan, failleri serbest bırakılan #Dedeoğulları ailesi bu defa katliama uğradı. Aile mensuplarından 7 kişi katledildi. Bu saldırı aynı zamanda bunca zaman, bunca olaya ve ‘Burada bir tane bile Kürt kalmayacak’ sözlerine sessiz kalanlara yapılmıştır."

Yaşanan saldırıyı dönüp dolaştırıp AK Parti'ye getiren CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise şu paylaşımı yaptı:

"2,5 ay önce saldırıya uğrayan Dedeoğlu ailesinden 7 kişi vahşice katledildi. Saldırının ırkçı saiklerle işlenmiş olma ihtimali, konuyu titizlikle ele almamızı gerektiriyor. Katliamı kınıyor, iktidar partisini kutuplaştırıcı dilinden vazgeçmeye davet ediyorum."

Yaşanan saldırı üzerinden bile siyaset yapan CHP ve HDP'lilerin diğer paylaşımları şu şekilde:

Bakan Soylu iddiaları reddetti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaşanan olayın "ırkçı saldırı" olduğunu şu ifadelerle reddetti:

"Bunun Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. Arkadaşlarımızın çok kısa bir süre içinde yakalayabileceğini düşünüyoruz."

İYİ Parti'den açıklama

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çınar da olayın "iki aile arasındaki husumetten" kaynaklandığını belirterek "ırkçı saldırı" haberlerinin doğru olmadığını ifade etti.

Gerçek ortaya çıktı

Saldırıyı Kürt düşmanlığına ve ırkçılığa bağlamaya çalışan CHP ve HDP'lilerin iddialarının gerçekleri yansıtmadığı ve yalan söyledikleri ortaya çıktı. Dünkü cinayetlerden birkaç ay önce aynı aileye yapılan saldırıda tutuklanan zanlıların tamamının serbest bırakılmadığı, 2 kişinin tutukluluk halinin halen devam ettiği öğrenildi.

Hal böyleyken CHP ve HDP'lilerin "Kürt düşmanlığı" ve "ırkçılık" söylemleri üzerinden AK Parti hükümetini hedef alıp kargaşa ortamı oluşturmaya çalışması asıl niyetlerini bir kez daha ortaya koydu.