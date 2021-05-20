Yalan eğitmeni Sedef Kabaş'tan Meral Akşener'e cila!

Geçtiğimiz günlerde verdiği 'yalan' eğitimi videosu sosyal medyada hızla yayılan ve adeta CHP'nin öncülük ettiği muhalefeti tarif eden Sedef Kabaş, bu kez de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in avukatlığını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Filistin'de masum insanları katleden İsrail'in eli kanlı Başbakanı Binyamin Netahyahu'yu benzetme hadsizliğinde bulunan Akşener'in alçak sözlerini Sedeş Kabaş eleştiri olarak lanse etti.

‘Çok büyük yalan söyleyin’ diyen Kabaş'ın küstah ifadeler kullanan Akşener'i cilalaması tepkiye neden oldu.

Yalan eğitmeni Sedef Kabaş!

Yalan eğitmeni Kabaş'ın "Kitleleri etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın ama çok büyük bir yalan olsun ve yalanı sürekli tekrar edin" sözleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti.