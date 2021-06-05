Yalan eğitmeni Sedef Kabaş işinde çok iyi! YÖK Başkanı'nı linç kampanyasına o da katıldı

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Cumhuriyet paçavrasının Sedef Kabaş'tan eğitim aldığı anlaşılan yalancı tetikçisi Sarp Sağkal, attığı gerçek dışı başlığıyla YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ı hedef almıştı. Saraç'ı linç kampanyasına, CHP'lilere verdiği yalan eğitimi sosyal medyada viral olan Sedef Kabaş da katıldı.

Hiç mi yüzün kızar mıyor?

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kabaş, paçavra Cumhuriyet'in yalan haberini alıntılayan Halk Tv'nin linkini kullanarak, "Bu zihniyete oy vermek yerine elimi ateşe veririm." dedi.

Ne olmuştu?

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nda, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'a, eski Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mustafa Talha Gönüllü’nün 'Resûl-i Ekrem Efendimiz (SAV), yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmanın, ateş tutmaktan daha korkunç olduğunu haber vermiştir' sözlerini hatırlatarak, ne düşündüğünü sormuştu.

Paçavra muhabiri koyunlaşmış kitlesini bir başlıkla kandırdı!

Prof. Saraç, CHP'li Bankoğlu'nun provokatif sorusuna, "Bunlar kişisel şeyler. Yani üst bir yöneticinin - eğer bir üst yönetici olma iradesini ve kabulünü göstermişse- toplumun yerleşik kurallarını da dikkate alma durumu var. Bunda bir mesele yok yani. Bu soruyu herhalde 'Fikriniz nedir' diye sordunuz." dedikten sonra, kendi fikrini beyan etmedi. Paçavra Cumhuriyet'in tetikçilerinden, Sarp Sağkal adlı şahıs, içi bomboş koyunlaşmış kitlesini attığı bir yalan başlıkla kandırdı. Haberin başlığında, "YÖK Başkanı, 'Yabancı kadınla tokalaşmak, ateş tutmaktan korkunç' sözlerini savundu" ifadeleri yer alırken, "Saraç, konuşmasının devamında Gönüllü’nün sözleriyle ilgili fikirlerini paylaşmadı." denildi.