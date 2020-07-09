Yalan dolan anketlere bel bağladı! Fatih Portakal'dan ilginç iddia

Gezici Araştırma şirketi kendini gülünç duruma düşüren bir anket daha açıkladı. FOX TV sunucusu Fatih Portakal ise AK Parti hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

Gezici Araştırma şirketinin iddiasına göre, AK Parti'nin yüzde 53'lerde olan '50-64 yaş arası kadın seçmen desteği' yüzde 45.5 e geriledi.

Söz konusu anket sonuçlarının ardından FOX TV sunucusu Fatih Portakal ilginç bir iddia ortaya attı.

Yalan dolan anketlere bel bağlayan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınların ayrıştırıldığını ve güçsüzmüş gibi gösterildiğini ve gençlerin hayal kuramadığını ileri sürerek, bu kesimin AK Parti iktidarına noktayı koyacağını savundu.

İşte Portakal'ın konuyla ilgili ilginç iddiası: