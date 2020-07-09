  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Yalan dolan anketlere bel bağladı! Fatih Portakal'dan ilginç iddia

FOX TV sunucusu Fatih Portakal, yalan dolan anketlerden ümitlenerek AK Parti iktidarına noktanın konulacağını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 13:28:00 -
Yalan dolan anketlere bel bağladı! Fatih Portakal'dan ilginç iddia

Gezici Araştırma şirketi kendini gülünç duruma düşüren bir anket daha açıkladı. FOX TV sunucusu Fatih Portakal ise AK Parti hakkında ilginç bir iddiada bulundu.

Gezici Araştırma şirketinin iddiasına göre, AK Parti'nin yüzde 53'lerde olan '50-64 yaş arası kadın seçmen desteği' yüzde 45.5 e geriledi.

Söz konusu anket sonuçlarının ardından FOX TV sunucusu Fatih Portakal ilginç bir iddia ortaya attı.

Yalan dolan anketlere bel bağlayan Portakal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kadınların ayrıştırıldığını ve güçsüzmüş gibi gösterildiğini ve gençlerin hayal kuramadığını ileri sürerek, bu kesimin AK Parti iktidarına noktayı koyacağını savundu.

İşte Portakal'ın konuyla ilgili ilginç iddiası:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

akitokuru

çok iyi, çok güvenilir, çok liyakatlı ve işinin ehli, namuslu, milletinin gönülüne girmiş, millertin değerini bilen, gösteriş ve riyakarlıktan, yalandan dolandan kumpastan darbeden uzak, YERLİ VE MİLLİ SAĞLAM bir alternatifi olabilseydi KEŞKE:::! Bu olmadığına göre sadece yıkmak, noktalamak, ne pahasına ve hangi yöntemle olursa olsun iktidardan indirmek amacı İttihat Terakki zihniyetinin, mankurtların, hainlerin ve Evanjelik-siyonist düşman odakların işi olabilir sadece!
  • Yanıtla

Tarık

Portakal efendi senin lafın artık lakirtidan öteye geçmez. Çünkü haberlerinin yalan olduğunu cümle alem biliyor
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen
Satılık 2012 model Volkswagen Tiguen

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı