Yalakalığın dozunu kaçırınca… İmamoğlu ve Yavaş yandaşları hemen atağa geçti

CHP Mersin Milletvekili ve Özgür Özel'e en yakın isimlerden Ali Mahir Başarır, konuk olduğu programda yalakalığın dozunu kaçırıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a rakip olarak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i işaret edince partiyi karıştırdı ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş yandaşlarının hışmına uğradı. Konuyu köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz ise “Özellikle İmamoğlu'na yakın gazeteciler ve sosyal medya trolleri, sözlerinden dolayı Ali Mahir Başarır'ı birkaç tur linç etmelerine karşın hırslarını alamadılar” ifadelerini kullandığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) CHP'deki İmamoğlu ile Yavaş yanlıları, Özgür Özel'in de ilk seçimde Kemal Kılıçdaroğlu gibi belediye başkanlarını saf dışı bırakarak kendisini aday ilan edeceğinden endişe duyuyor. Bundan öyle çok korkuyorlar ki, özellikle İmamoğlu'na yakın gazeteciler ve sosyal medya trolleri, sözlerinden dolayı Ali Mahir Başarır'ı birkaç tur linç etmelerine karşın hırslarını alamadılar.

Ali Mahir Başarır, bir çuval inciri berbat etmiş gibi, suçluluk duygusuyla dün gün boyu sağı solu arayarak "şöyle demedim, böyle dedim" diye durumu kurtarmaya çalıştı. Başarır'ın korkusu, İmamoğlu'nun öfkesini üzerine çekerek Özgür Özel'in yanından uzaklaştırılması. Üzüntüsüne ve ettiği sözlerden dolayı yaşadığı pişmanlığa bakılırsa Ali Mahir'inki sadece işgüzarlık. (…)”



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