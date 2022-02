‘Yalakadan sanatçı olmaz’

Her fırsatta ‘milletin adamları’nı hedef alan, Turgut Özal’ı yıpratmak için “Özal’ı hem indireceğiz, hem hesap soracağız” diyen, 28 Şubat’ta Erbakan’ı devirmek için gönüllü darbe aparatlığına soyunan yalaka sanat güruhu, üst akıl ve yerli işbirlikçileri tarafından Başkan Erdoğan’a yönelik düzenlenen her operasyonda en önde yer alıyor. Ahlak sınırlarını zorlayan sözde sanatçılar, Gezi’de “ağaçsever”, Kazdağları’nda “doğasever”, İstanbul seçimlerinde ise “demokrasi havarisi” kesildi. Döviz operasyonlarında “mağduru” oynayan, elektrik faturalarından dert yandıkları halde Türkiye’nin elektrik ihtiyacını temin etmek için yürütülen prestij projelere karşı çıkan bu tayfa, zillet korosunun assolistliği için birbirleriyle yarıştı. Ellerinde karanlık odaları, Baro’nları ve ‘arka bahçeleri’ konumundaki sözde STK’ları kalan CHP ve avaneleri, ne zaman köşeye sıkışsa, yedekte tutukları militan sanatçıları sahaya sürdü. İşte her seferinde muhalefetin borazanlığını yapan o isimler...

Mesele sanat değil!

“Mesele ağaç değil” diyen Mehmet Ali Alabora ile Sezen Aksu, Gülben Ergen, Okan Bayülgen, Beyazıt Öztürk, Zülfü Livaneli, Kıvanç Tatlıtuğ, Şevval Sam, Pelin Batu, Olgun Şimşek, Ali Poyrazoğlu, Erdal Beşikçioğlu, Ali Atay, Nihat Doğan, Serkan Keskin, Can Bonomo, Haluk Bilginer, Boğaziçi Caz Korosu, Edip Akbayram, Volkan Konak, Fazıl Say, Mehmet Aslantuğ, Bergüzel Korel, Halit Ergenç, Sertap Erener, Meltem Cumbul, Tuba Büyüküstün, Onur Saylak, Oğuzhan Uğur gibi isimler, Gezi olaylarında “ağaçsever” rolü kesti. Başını Tarkan, Sezen Aksu, Hülya Polat, Erdal Bayrakoğlu, Ayşenur Kolivar gibi şarkıcıların çektiği yandaş koro, Rize İkizdere’de projelenen taş ocağı aleyhine algı operasyonu yaptı.

Cepleri dolu gözleri aç

Ferrari’ye binip, lüks villalarda yaşadıkları halde yüksek fatura paylaşımları yapan Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Gülse Birsel, Yeşim Salkım, Gökhan Özoğuz gibi cebi dolu ünlüler, “pahalılık” algısı oluşturma çabasına girdi. 2019’daki yerel seçimlerde, “Her şey çok güzel olacak”, “Tamam” gibi sosyal medya kampanyalarına destek veren Metin Uca, Tolga Karaçelik, Yiğit Güralp, Elif Şafak, Fırat Tanış, Selda Bağcan, Atilla Taş, Ahmet Ümit, Meltem Cumbul, İlyas Salman, Ünsal Ünlü, Harun Tekin, Şevket Çoruh, Hayko Cepkin gibi tayfa da takipçilerinin CHP lehine oy kullanmaları için canla başla çalıştı. Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerle dalga geçen Duman ile Yüksek Sadakat, Moğollar ve Mor ve Ötesi gibi şarkı grupları ise, tam kapanma döneminde alkol satışının kısıtlanmasını diline doladı. Kadın hakları denildiğinde mangalda kül bırakmayan Ozan Güven, Ali İhsan Varol, Hayko Cepkin, Sermiyan Midyat ile İsmail Küçükkaya da kadına yönelik şiddet vakalarıyla karşımıza çıktılar.

Sanat değil şaklabanlık

Konuyla ilgili konuşan gazeteci Mustafa Albayrak, şunları dile getirdi: “Sanatçı, devletinin ve milletinin menfaatlerinin yanında durursa sanatçıdır. Öbür türlüsü Kılıçdaroğlu’nun da dediği ‘Yalakadan sanatçı olmaz’ tanımına girer. Gezi olaylarına katılan, lüks villalardan fatura sallayan, şarkılarıyla muhalefetin ekmeğine yağ sürmek sanatçılık değil şaklabanlıktır. 15 Temmuz gecesi için ‘cubba’ adlı bir darbe şarkısı yapan Tarkan’dan da başka bir şey beklemezdik. Dünyadaki sanatçılar gibi gerçek sanat icra edemedikleri için ‘sanatçı müsveddesi’ olarak adlandırabileceğimiz bazı isimler ülkemizde emperyalizmin kurşun askerliğini yapıyor. Bunlar aslında Erdoğan’ın uğurlarıdır. 1994’ten beri, tıpkı şarkıda olduğu gibi her seçimde ‘geççek, geççek’ diyorlar ama her seferinde Erdoğan kazanıyor. Önümüzdeki ilk seçimde de aynı akıbete uğrayacaklar. Acı olan muhalefetin bu şarkıların peşine takılması. Biden muhalefetine de bu yakışırdı.”

Sahaya daha çok çıkacaklar

Gazeteci Yazar Galip İlhaner ise, şunları ifade etti: “CHP, çok sayıda sanatçıyı ajans üzerinden ve çok etkili bir şekilde kullanıyor. Sanatçılar da kendilerini bilerek kullandırıyorlar. Tarkan, Gökhan Özoğuz, Murat Boz, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar başta olmak üzere çok sayıda kişi bu tür çıkışlarla gündem oluyor. Sanatçılığı bırakıp CHP’nin, muhalefetin ve İmamoğlu’nun borazanlığını yapıyorlar. Bu sanatçıları kim, nasıl kullanıyor? Kim bu sanatçıları zorluyor? Sanatçılar kendilerini mecbur bırakıldıkları için mi, bilerek ve isteyerek mi, yoksa para için mi kullandırıyorlar bilinmez ama 2023 seçim sürecinde çok sayıda sanatçı sahaya çıkarak, muhalefet için çalışacak gibi görünüyor.”