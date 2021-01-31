Yakutiye Belediyesi, sanayi tipi dikiş makinesi satın alacak
Yakutiye Belediyesi, “Kadınlar iş başında SOGEP Projesi” kapsamında sanayi tipi dikiş makinası alımı gerçekleştirecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki duyuruya göre Yakutiye Belediyesi, SOGEP projesi kapsamında 4 Adet Sanayi Tipi Düz Dikiş Makinesi, 4 Adet Sanayi Tipi Overlok Makinesi, 6 Adet Piko Makinesi, 3 Adet Kesim Makinesi (Motoru) ve 4 Adet Sanayi Tipi Piko Makinesi alacak.
İhale 12.02.2021 günü saat 10.00’de Yakutiye İlçe Belediye Başkanlığı 3. Kat Meclis Salonu Murat Paşa Mah. Hükümet Meydanı Cad. No: 2 Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılacak. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yakutiye İlçe Belediyesi İhale Hazırlık Servisi Murat Paşa Mah. Hükümet Meydanı Cad. No: 2 Yakutiye/ERZURUM adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek.
Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ