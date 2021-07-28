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Ekonomi Yakutiye Belediyesi arsa satacak
Ekonomi

Yakutiye Belediyesi arsa satacak

Mülkiyeti Yakutiye Belediyesi’ne ait Erzurum ili Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesinde kayıtlı bulunan 21 arsa, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile satışa çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 15:08:00 -
Yakutiye Belediyesi arsa satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre ihale, 02.08.2021 tarih ve saat 10.00’da Belediye Hizmet Binasının 3. kattaki Meclis salonunda Encümen (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacak.

İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 01/08/2021 tarihi saat 15:00’a kadar hazırladıkları belgeleri İhale Hazırlık Servisine teslim etmeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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