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Yakutistan’a festival daveti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, soğuk ülke Yakutistan’ı 10-13 Ekim tarihlerinde 4’üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet etti.

23 Ağustos 2019 Cuma 11:26
Yakutistan’a festival daveti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, soğuk ülke Yakutistan’ı 10-13 Ekim tarihlerinde 4’üncüsü düzenlenecek Kaleiçi Old Town Festivali’ne davet etti. Davet mektubu Başkan Uysal’ı ziyaret eden Yakutistan Saka İşadamları Derneği’nce yetkililere ulaştırılacak.


Nüfusunun çoğunluğunu Türk halkı Yakutların oluşturduğu yüzölçümüne göre dünyanın en büyük ülkesi Rusya’nın beşte birini oluşturan ve başkent Moskova’nın 8 bin kilometre kuzey doğusunda bulunan Yakutistan’dan bir heyet Başkan Uysal’ı makamında ziyaret etti.


Yakutistan Saka İşadamları Derneği’nin davetlisi olarak Antalya’dan bulunan heyet, nazik ev sahipliği dolayısıyla Başkan Uysal’a teşekkür ederken dünyanın en soğuk bölgelerinden Yakutistan’da soğuk kutup turu gibi gerçekleştirilen turizm faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


Başkan Uysal da ziyaret dolayısıyla çok memnun olduğunu belirtirken Muratpaşa Belediyesi olarak dünyanın farklı noktalarından Türk halklarıyla, akraba topluluklarla güçlü bağlar kurmaya çalıştıklarını söyledi. Bunun aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Türk dünyası ve akraba topluluklarla bağımızı asla kesmememiz, güçlendirmemiz, bize Atatürk’ün vasiyetidir. Atamızın vasiyetine sahip çıkarak, sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.


Bu bağları kurmanın en önemli aracının festivaller olduğunu belirten Başkan Uysal, 10-13 Ekim tarihlerinde 4’üncüsü gerçekleştirilecek Kaleiçi Old Town Festivali’ne Yakutistan’ı davet etti. Festivalinin bu yıl dünyanın farklı ülkelerinden gelecek şehirlerle rekor bir katılımla gerçekleştirileceğini belirten Başkan Uysal, Yakutistan’ın da festivalde bulunmanın kendilerini çok mutlu edeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 11:26
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