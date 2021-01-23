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Biyografi Yakup Moğul kimdir?
Biyografi

Yakup Moğul kimdir?

Yakup Moğul hayatı | Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakan Yardımcılığına, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul getirildi. Peki, Yakup Moğul kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 10:00:00 -
Yakup Moğul kimdir?

Yakup Moğul, 1976 yılında Zonguldak’ta dünyaya geldi. Moğul, 1996’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Zonguldak Adli Yargı Hakim Adayı olarak başladığı meslek yaşamında sırasıyla Erzin, Ulus, Horasan Hakimliği, Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi - Adalet Komisyonu Başkanlığı, Menemen ve İzmir Hakimliği, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerinde bulunan Moğul, evli ve 2 çocuk babası.

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