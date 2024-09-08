Yakıt tankeri bomba gibi patladı! 48 ölü

Nijerya’nın kuzey kesimindeki Niger eyaletinde meydana gelen tanker kazasında en az 48 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı’ndan yapılan açıklamaya göre kaza, yakıt yüklü tankerin yolcu ve büyükbaş hayvan taşıyan bir kamyonla çarpışması sonucu meydana geldi.

Çarpışmanın etkisiyle yanan tanker patladı. Patlamanın ardından çıkan yangında çok sayıda kişi yanarak hayatını kaybetti. Ajans sözcüsü Hussaini Ibrahim, ölü sayısının 48 olduğunu açıkladı. Yetkililer olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kazaya karışan diğer araçlar da yandı

Kazaya bir vinç ve bir kamyonet de karıştı. Bu araçlar da yangında kullanılamaz hale geldi. Nijerya makamları, yanmış araç enkazlarında hala cesetlerin olabileceğini söyledi.

Ölen 48 kişi toplu şekilde Agaie kasabasına defnedildi.

Yolcu taşıyan kamyon Kano’dan yola çıkmıştı

Nijerya’nın Nijer eyaletinde gerçekleşen kazada, kazaya karışan kamyon Kano eyaletindeki Wudil kentinden Lagos’a gitmek üzere yola çıkmıştı. Kazada 50’den fazla büyükbaş hayvanın da yanarak telef oldu.

Nijer Valisi yetkilileri açıklama yaptı

Niger Eyaleti Valisi Mohammed Umaru Bago, kazayla ilgili yaptığı açıklamada olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Vali Bago, “Bu acı verici bir olay” dedi. Eyalet Acil Durum Yönetim Ajansı ve ilgili diğer kuruluşların kurtarma çalışmaları için olay yerine sevk edildiğini belirtti. Vali, yol kullanıcılarından dikkatli olmalarını ve can ve mal güvenliği için trafik kurallarına uymalarını istedi.