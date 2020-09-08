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Spor Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri de beraberinde getirdi. Ünlü İngiliz aşçı Jamie Oliver, 2017 yılında McDonald's’ın hamburgerlerinin içinde kullandığı etin, hayvansal yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğu iddiasıyla açtığı davayı kazanmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:44:00 - 2020-09-08 15:52:14
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

 Yeniakit.com.tr 

Dünyanın önde gelen fast-food zincirlerinden McDonald's, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla kadın ve erkek milli takımların resmi sponsoru oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu ve McDonald's arasında geçtiğimiz hafta Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sponsorluk anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın imzalandığı törene TFF Başkanı Nihat Özdemir ve McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar’ın yanı sıra TFF Sponsorluk ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kadın Milli Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, erkek milli takım futbolcuları İrfan Can Kahveci ve Hasan Ali Kaldırım ile kadın milli futbol takımı oyuncuları da katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun McDonald's’ı milli takımların sponsoru yapması tepkileri de beraberinde getirdi.

Ünlü aşçı skandalı deşifre etmişti

Ünlü restoran zinciri hakkında dünyaca ünlü aşçı İngiliz aşçı ve televizyon programcısı Jamie Oliver, 2017 yılında hamburgerlerin içinde kullanılan etlerin hayvansal yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğu iddiasıyla dava açmış ve açtığı davayı kazanmıştı.

"'Besin' bile değil"

McDonald's’da insanlara yedirilen hamburger ve kızarmış tavukların nasıl hazırlandığı ile ilgili korkunç gerçekleri kamuoyu ile paylaşan Jamie Oliver, ünlü fast-food zincirinde satılan ürünlerin ‘besin’ kategorisinde sayılamayacak kadar tehlikeli maddeler içerdiğini açıklamıştı.

Tepkiler gecikmedi

İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Araştırmacı Yazar Osman Atalay da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İngiliz aşçı Jamie Oliver’in açtığı davayı hatırlatarak “Milli takıma yakışmadı.Dünyaca ünlü aşçının 2017 de Mc Donald's'a açtığı davayı kazandığını unutmayalım” diye yazdı.

İşte Atalay’ın o paylaşımı;

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Yorumlar

ahmet

o forma bu yönetim olduğu müddetçe bir daha maç izlemem.
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Sizede bu yakışır

Para olunca her şey kolay!!!!!!! yeterki para olsun
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