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Gündem Yakıp yıkana kollama ihya edene kınama
Gündem

Yakıp yıkana kollama ihya edene kınama

Siyonist İsrail’in yüzlerce ihlal, ilhak ve işgaline ses çıkarmayan BM’nin, Kapalı Maraş’ı ihya ederek, insanlığın hizmetine açmaya hazırlanan Türkiye’yi kınaması büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 09:48:00 -
Yakıp yıkana kollama ihya edene kınama

Siyasetçiler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ve kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının daha açılacağına ilişkin sözlerini kınamasına sert tepki gösterdiler.

BM’nin almış olduğu kararlar zor anlaşılıyor!

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “Birleşmiş Milletlerin bu tür karar alma ve açıklama yapmaları anlamsız. Çünkü Dünya BM’nin almış olduğu kararları anlamakta güçlük çekiyor. Suriye’de bayram günü Esat güçleri masum insanların üzerine bomba yağdırıyor. BM’den hiç ses seda yok. Ama bugün dünyanın en güzel yerlerinden birisi olan Maraş’ta alınan kararları Türkiye harfiyen uygulamışken oradaki Rum kesimi bütün kendi teklif ettikleri planları biz kabul etmişken kendileri reddettiler. Oylama da oy vermediler. Daha sonraki yıllarda olumlu hiçbir adım atmadılar. Sonuçta bu işte böyle yürümeyince de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da alınan ortak kararla topluma yeniden kazandırılması için adımlar attı. Bölge hep harap bir şekilde mi bırakılmalı. Dünyadaki yakılan, yıkılan yerlere BM ses çıkarmasın. Bir yer ne zaman imar edilirse, ne zaman düzeltilirse kınayın. Böyle bir karar olabilir mi? Onun için şiddetle reddediyoruz” şeklinde konuştu.  

BMGK bu tavrıyla itibar kaybına uğramaktadır!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız son KKTC ziyaretinde Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savundu. Cumhurbaşkanımızın adadaki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkeler açıklamalar yaptı. Bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz. Maraş, açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de KKTC toprağıdır. Maraş’a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir ve uluslararası hukuka uygundur. BMGK kararları, mülkiyet haklarını ve egemenlik haklarını ihlal edemez. Gelinen noktada sahadaki gerçekliğin göz ardı edilmesi sürdürülemez hale gelmiştir. Maraş’ta mağduriyetlerin giderilmesi gereklidir. Ada gerçeklerine ve hukuka uygundur. Uluslararası toplum adadaki gerçeklikle yüzleşmeli, Türk tarafının iyi niyetine rağmen Rum tarafının tutumu nedeniyle iki kesimli federal çözümün artık seçenek olmadığını görmelidir. KKTC’ye yönelik haksızlıklara son verilmelidir. KKTC’nin sunduğu yapıcı ve gerçekçi öneriyi destekliyoruz. Kıbrıs meselesine dair yegane adil ve kalıcı çözümün Türk halkının eşit egemenliği ve statüsüne dayalı  bu çözüm olduğuna inanıyoruz. KKTC vardır ve var olacaktır. Cumhurbaşkanımızın sözlerine karşı açıklama yapan BMGK, bu tavrıyla itibar kaybına uğramaktadır. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları barıştan ve hukuktan yana olan herkesin desteklemesi gereken açıklamalardır” ifadelerini kullandı.
Yeni Akit Gazetesi

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