Yakınmak yerine iş ilişkisi ağı kurmalısınız



Birçoğu, samimiyetsiz girişim olduğu fikriyle buna direniyor. İlişkiler ağı kurmak gerçekten samimiyetsizlik olsaydı tepkiyi hakederdi. Ama bunu insanların birbirini pohpohlaması zannetmek aslında çok yanlış.

Ağ kurmak herkese kartvizit uzatmak değil. Aksine, kurdukları ilişkiden hemen ne kazanacağına bakmak yerine karşısındaki insana duyduğu meraka ve gösterdiği ilgiye dayanan uzun süreli ve anlamlı temaslar oluşturmaktır. Mesela:

Yönlendirme isteyin

Diğer nitelikli insanlarla tanışmak istiyorsanız bir etkinliğe gidip işinizi şansa bırakmamalısınız. Bunun yerine en güvenilir iş arkadaşlarınıza tanışmanız gerektiğini düşündükleri bir arkadaş ya da meslektaşları olup olmadığını sorun. Devir elektronik devri.. Sizi e-postayla tanıştırmalarını isteyin; ardından onları kahveye ya da bir öğle yemeğine davet edebilirsiniz. Güvendiğiniz insanlardan tavsiye alırsanız yeni tanıştığınız insanları ön elemeden geçirmiş olursunuz ve iyi bağlantılar kurma şansınız daha da artar.

Lütuf istemeyin

Ağ kurma fikrinin birçok insana itici gelmesinin bir sebebi de insanlardan bir tür faydalanma yolu olduğu hissidir. Bu dinamikten tamamen uzaklaşmanın yoluysa en az bir yıl boyunca yeni meslektaşlarınızdan yardım istemekten kaçınmaktır. Önce onları tanıyın ve arkadaş olun.

Tanışma sonrasına odaklanın

Ağ kurmanın en cazip ve en çok konuşulan kısmı yeni insanlarla tanışmaktır.

Fakat hâlihazırda tanıdığınız insanlarla iletişimi koparmamak bundan daha önemlidir.

İş geleceğiniz için en önemli 50 insanın bir listesini çıkarın.

Haftada en az bir kere telefonla, e-postayla ya da yüz yüze görüşme davetiyle bu listedeki isimlerden biriyle iletişime geçin.

İnsanlarla temas hâlinde kalmak size uzun dönemde birçok fayda sağlayacaktır.

Böylesi bir ağ kurmak samimiyetsiz bir çaba olmak zorunda değil. Bu stratejileri kullanarak değerli bir ağ oluşturabilir ve kişiliğinize sadık kalabilirsiniz.

Ortak bir nokta bulun

Kısa bir görüşmeyi uzun süreli bir ilişkiye dönüştürmek pek de kolay değil.

Onun için biriyle tanıştığınızda o kişinin hayatına dair kilit detaylar öğrenmeniz, o insanlarla ortak bir nokta bulmanız açısından önem taşıyor.

Karşınızdaki insanla ortak bir nokta bulmak, güçlü bir ilk intiba bırakmanın ve olumlu bir ilişki kurmanın en hızlı yolu.



Açık uçlu fakat içten sorular sorarak karşınızdaki insan hakkında merakları, hobileri, büyüdüğü yer, gittiği okullar, şu anda yaşadıkları mahalle vesaire hakkında birçok bilgi edinebilirsiniz.

Bunları bir kenara not edip, aramalarınızda minik konular olarak gündeme getirmeniz aranızdaki iletişimi güçlendirecektir. Bu organik bağ ileride tekrar görüşmek ve iletişimde kalmak için sıcak sebepler sağlayacaktır.