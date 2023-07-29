Yakınları kan bağışı için çağrıda bulunmuştu! Ünlü fenomen, 23 yaşında hayatını kaybetti
23 yaşındaki sosyal medya fenomeni, hastaneye kaldırıldıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti.
Genç sosyal medya fenomeni Yuriby Gomez, 23 yaşında hayatını kaybetti.
Moda ipuçları ve stil fikirleri vererek kısa sürede büyük takipçi sayısına ulaşan Gomez’in vefatı takipçilerinde derin hüzün oluşturdu. Genç fenomen, hastaneye kaldırıldıktan birkaç gün sonra hayatını kaybetti.
Gomez için, yakınları kan bağışı çağrısında da bulunmuştu. Ünlü fenomenin, ölüm nedeni ise açıklanmadı.
Ünlü fenomenin teyzesi Kimberly Flores yaşadığı acıyı paylaşarak, “Ne çok hayalin vardı” ifadelerini kullandı.