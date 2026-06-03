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Yerel Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı
Yerel

Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Yakınları haber alamayınca gerçek ortaya çıktı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yakınlarının bir süredir ulaşamadığı Fethi Timur, evinde ölü bulundu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yakınlarının bir süredir ulaşamadığı 58 yaşındaki Fethi Timur, evinde ölü bulundu.

 

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Fethi Timur'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kapısını çilingire açtırarak girdiği evde Timur'u hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Timur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Fethi Timur’un cansız bedeni, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Fethi Timur’un kesim ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı belirtildi.

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