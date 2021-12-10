  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yakınları gözyaşlarına boğuldu: 10 gündür kayıptı cesedi böyle bulundu
Yerel

Yakınları gözyaşlarına boğuldu: 10 gündür kayıptı cesedi böyle bulundu

İstanbul Esenyurt'ta, 1 Aralık'tan bu yana kayıp olan 72 yaşındaki Ali Rıza Akbaba'nın cansız bedeni boş bir arsada bulundu. Polis ekipleri konu hakkında inceleme başlatırken, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin ise olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 17:27:00 -
Yakınları gözyaşlarına boğuldu: 10 gündür kayıptı cesedi böyle bulundu

Olay, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde bulunan boş bir arsada yaşandı. Arsa üzerinden evine gittiği sırada yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Polis ekipleri ise kimlik araştırmasında cesedin, 1 Aralık’tan bu yana kayıp olan Ali Rıza Akbaba’ya ait olduğunu tespit etti. Teşhis için olay yerine çağrılan Akbaba’nın kızı ve diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Akbaba’nın cenazesi yapılan savcı incelemesinin ardından Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Elinde altını olanlar aman dikkat! Duyum aldığını söyleyen Mert Başaran'dan olay tahmin
Ekonomi

Elinde altını olanlar aman dikkat! Duyum aldığını söyleyen Mert Başaran'dan olay tahmin

Daha önceki tahminleri bir bir tutan emlak ve yatırım danışmanı Mert Başaran, altın ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu.
Türk-İş asgari ücret konusunda son noktayı koydu! İşte o rakam
Ekonomi

Türk-İş asgari ücret konusunda son noktayı koydu! İşte o rakam

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "4 bin lira kırmızı çizgimiz" ifadelerini kullandı...
Dünya iki ülkenin anlaşmasını konuşuyor! F-35’leri silip süpürdüler
Teknoloji

Dünya iki ülkenin anlaşmasını konuşuyor! F-35’leri silip süpürdüler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) F-35 almayı hedeflerken, geçen hafta Fransa ile 80 Rafale savaş uçağı tedariki kapsamında 19 milyar dolarlık..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay