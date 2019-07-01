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“Yakın Sağlık” dergisinin 10. sayısı yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından sağlık konusunda güncel bilgileri ve tedavi yöntemlerini aktarmak amacıyla yayımlanan “Yakın Sağlık” dergisinin onuncu sayısı yayımlandı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37
“Yakın Sağlık” dergisinin 10. sayısı yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından sağlık konusunda güncel bilgileri ve tedavi yöntemlerini aktarmak amacıyla yayımlanan “Yakın Sağlık” dergisinin onuncu sayısı yayımlandı.


KKTC’de, dünyada ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık bilimleri ile tıp alanında kaydedilen güncel bilgi ve gelişmeleri, hastalıkları ve tedavi yöntemlerini insanlara anlatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en uzun soluklu sağlık dergisi olan “Yakın Sağlık” dergisi üçüncü yılını tamamlayarak 10. sayısını çıkardı.



Doç. Dr. İrfan Günsel: “Sağlık endüstrisinin dijital dönüşümü olan endüstri 4.0 devrimin geçiş sürecine girdik”


Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, topluma çağdaş sağlık hizmeti sunmak amacı ile yola çıkan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Sağlık Dergisi’nin 10. sayısını okuyuculara ulaştırmanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını ifade etti.


Bütün dünyada gelişen teknoloji ile sağlık endüstrisinin dijital dönüşümü olan endüstri 4.0 devrimin geçiş sürecine girdiklerini de müjdeleyen Doç. Dr. Günsel, şunları kaydetti:


"Yapay zekanın da işin içine girdiği sağlık 4.0 ile sektörde hastalığın ne olduğunu bulmadan, hastanın hangi ilacı kullanması gerektiğine kadar makinelerin karar verdiği bir dönem başlıyor. İnsanlığın geleceğinde olağanüstü değişimler oluşturabilecek güçle gelişen Endüstri 4.0. ile ürünler ve yazılımla geliştirilmiş donanımlar sayesinde kendi yönetimini ve üretim hattının optimizasyonunu sağlayarak, hasta ihtiyaçları için tamamen kişiselleştirilmiş ürünlerin otomatik olarak üretilmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz."



Dosya konusu bahar alerjisi ve alerjik astım


Derginin 10. sayısında özel dosya konusu olarak bahar mevsiminde daha çok ortaya çıkan astım ve alerjik hastalıklara dikkat çekilerek; astım nedenleri, belirtileri, gerekenler, tedavi yöntemleri, aşılar, bu dönemde ortaya çıkabilecek alerjik hastalıklar, besinler ve dikkat edilmesi gerekenler hakkında geniş bilgiler okuyucu ile paylaşıldı.



Alternatif tıp ele alındı


Dünyada ve KKTC’de, tıp alanında gerçekleşen gelişmeler karşısında modern bilgi ve ileri teknoloji ile donanmış hekimlerin uyguladığı tedavilerin yanında pek çok hastalığın tedavisinde giderek ön plana çıkan tamamlayıcı-alternatif tıp kavramı “Yakın Sağlık” dergisinin onuncu sayısında yer buldu. Genel anlamda Alternatif Tıp’ın ne olduğu, kapsadığı alanın ne olduğu, tıbbi tedavi ile kullanımı ve uygulanan yöntemler ile ilgili tanımlayıcı açıklamalara yer verildi.



Hamilelikte iç hastalıklarla ilgili önemli konular işlendi


Kardiyoloji, kulak burun boğaz, radyoloji, beyin ve sinir cerrahisi, çocuk sağlığı, acil tıp, genel cerrahi, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, psikiyatri, kadın hastalıkları, dermatoloji ve daha birçok alanda sağlık bilgilerine yer verilen dergide, İç Hastalıklar dosya konusunda “Gebelikte Üriner Sistem Enfeksiyonları ve Asemptomatik Bakteri” konusunda önemli bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, “Eklem Romatizması”, “İnsülin Direnci ve Diyabet Gelişimi”, “Karaciğer Sirozu”, “Diyabet Hastalarında Kemik ve Eklem Sorunları” hakkında bilgiler verildi.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 09:37
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